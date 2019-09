Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Niższy PIT dla emerytów i rencistów od 1 października 2019 r.

Niższy PIT dla emerytów i rencistów od 1 października 2019 r.

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października 2019 r. stawka podatku PIT uzyskujących dochód do kwoty 85 528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Co za tym idzie zmienia się również miesięczna zaliczka na podatek dochodowy.