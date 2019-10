Podatek minimalny od przychodów z budynków uderza w branżę hotelarską

W 2018 r. wprowadzono w Polsce podatek od przychodów z budynków, tzw. podatek minimalny od przychodów z budynków. Pierwotnie dotyczył przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, sklasyfikowanego jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały budynek handlowo-usługowy oraz budynek biurowy, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Wysokość podatku wynosiła 0,035% podstawy opodatkowania, czyli kwoty stanowiącej wartość budynku pomniejszonej o 10 mln zł.

W 2019 r. po uwzględnieniu zastrzeżeń Komisji Europejskiej podatek minimalny został zmodyfikowany w taki sposób, że objął wszystkie nieruchomości - budynki podatnika, które są oddane w najem lub dzierżawę. Próg 10 mln zł „wartości wolnej od opodatkowania" dotyczy łącznej wartości wszystkich nieruchomości podatnika, a nie konkretnego budynku oraz „wprowadzono" możliwości uniknięcia obciążenia (zwrotu) podatku minimalnego w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy zapłaty podatku PIT lub CIT we właściwej wysokości, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem o zwrot tego podatku.

Na etapie wprowadzania zmian i po wejściu w życie nowych przepisów w dniu 1 stycznia 2019 r. zakres przedmiotowy podatku minimalnego nie budził wątpliwości, gdyż z przepisu bezsprzecznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem minimalnym podlegają budynki oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, lub umowy o podobnym charakterze (leasing).

Ministerstwo Finansów, nie ukrywało (co zostało zapisane w uzasadnieniu do projektu zmian), że celem i uzasadnieniem wprowadzenia podatku minimalnego było przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej stosowanej przez międzynarodowe firmy inwestujące w Polsce w rynek nieruchomości komercyjnych (galerie handlowe, domy towarowe, itp.).

Pomimo, że przepis i cel jego wprowadzenia nie budziły wątpliwości, to w kwietniu br. Minister Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską nr 8582 oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej (z dnia 1 kwietnia 2019 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.15.2019.1JC) stwierdzili, że udostępnienie budynku hotelowego lub innego o podobnym charakterze, w ramach świadczonej usługi hotelarskiej, noclegowej lub krótkotrwałego zakwaterowania, wypełnia warunki, o których mowa w przepisach o minimalnym podatku, odnoszące się do oddania w całości lub części budynku do używania, a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

- Przyjęcie rozszerzającej interpretacji przepisów prawa podatkowego, niezgodnej z brzemieniem oraz celem ustawy podatkowej, jest niedopuszczalne, i stanowi naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Przedmiot opodatkowania zostaje określony w interpretacji Ministra Finansów, a nie wynika z ustawy, gdyż usługa hotelowa związana z pokojem hotelowym nie stanowi środka trwałego będącego budynkiem - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego dotyczy budynku, który został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze. Interpretowanie umów hotelowych jako umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych do umów najmu jest nieuprawnione. Umowa najmu oznacza, że wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony a najemca płaci wynajmującemu ustalony czynsz. W przypadku budynków czynsz jest opłatą za używanie konkretnej powierzchni.

- Gość hotelowy nie jest najemcą i nie korzysta wyłącznie z powierzchni pokoju, płaci również za obsługę rezerwacji, obsługę pobytu przez pracowników recepcji, sprzątanie pokoju, obsługę concierga, portiera, wyżywienia. Klient hotelu korzysta również w ramach opłaty za nocleg z lobby baru, parkingu, basenu, siłowni, itp. Kupując pakiet usług, korzysta z noclegu, zabiegów kosmetycznych, posiłków, transportu, parkingu. Nie można zatem stwierdzić, że wynajmuje on budynek lub jego część - dodaje Przemysław Pruszyński.

Najemca wg. kodeksu cywilnego ponosi koszty drobnych napraw, do których należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Gość hotelowy oczywiście nie ponosi takich kosztów. Z kolei do umów podobnych do umów najmu lub dzierżawy, należą wg. doktryny prawa umowy użyczenia lub leasingu. Właściciel hotelu nie użycza śniadania lub obsługi recepcyjnej, ani nie „leasinguje" basenu czy sauny. Ponadto korzystanie z przestrzeni hotelu nie stanowi oddania tego hotelu do swobodnego używania przez klienta. Używanie hotelu jest dozwolone wyłączenie zgodnie z obowiązującym regulaminem i na zasadach określonych przez hotel.

Przyjęta interpretacja przepisów o podatku minimalnym zaprezentowana w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelacje poselską nr 8582 oznaczać będzie, że opodatkowani zostaną ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności. Ze względu na poczynione inwestycje (niezamortyzowane środki trwałe), nie generują dochodu do opodatkowania w CIT/PIT. W ramach sankcji za poczynione inwestycje nałożony zostanie na nich podatek minimalny. Uderzy on, głównie w przedsiębiorców aktywnie inwestujących i przede wszystkim na starcie prowadzenia biznesu. Właściciele budynków hotelowych zbudowali je najczęściej z własnego kapitału, posiłkując się kredytami bankowymi lub leasingiem finansowym/ operacyjnym. Czynnikiem, który w tych przypadkach znacznie i negatywnie wpływa na ich wynik finansowy jest amortyzacja środków trwałych. Podatnicy płacący podatek dochodowy, tj. wykazujący zyski, odzyskają zapłacony podatek minimalny jeśli kwota tego podatku będzie wyższa niż wpłacony podatek minimalny. Precyzyjniej, w tym przypadku podatek będzie dla nich neutralny. Jeśli jednak podatek obliczony wg. zasad ogólnych nie występuje lub jest niższy niż minimalny podatek dochodowy wówczas minimalny podatek dochodowy nie podlega zwrotowi. Podatnik może wystąpić o zwrot wyłącznie jeśli wpłacił większą kwotę podatku minimalnego niż jest ona należna.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan apeluje o skorygowanie stanowiska Ministerstwa Finansów i uchylenie wadliwej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy

Konfederacja Lewiatan