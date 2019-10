Zwolnienie z podatku dla domów ogrzewanych ekologicznie

Rybnik należy do najbardziej dotkniętych smogiem miast w Polsce. Uchwalone wiosną tego roku zwolnienie z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie to kolejny elementem walki miejscowego samorządu z zanieczyszczeniem powietrza. Szacuje się, że obecnie warunki zwolnienia podatkowego spełnia jedynie co piąty budynek w mieście.

Z nowego rozwiązania od początku przyszłego roku będą mogli skorzystać właściciele domów, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, ogrzewanych energią elektryczną, gazem czy olejem opałowym, a także budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej lub korzystających z pomp ciepła. Z ulg wyłączone będą wszystkie kotły zasilane paliwami stałymi.

reklama reklama



"Zainteresowanie mieszkańców jest spore – wniosek o tzw. ekoulgę złożyło już 425 osób, codziennie wpływają nowe wnioski" - poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku Agnieszka Skupień.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

Zwolnienie dotyczy trzech grup mieszkańców: tych, którzy już w dniu wejścia uchwały w życie ogrzewają swój dom w sposób najbardziej ekologiczny (mogą składać wnioski do 30 października br.); tych, którzy wymieniają źródło ciepła na jedno ze wskazanych w uchwale (składają wnioski do 5 stycznia 2020 r.), a także tych, którzy w czasie obowiązywania uchwały zakończą budowę domu jednorodzinnego i zainstalują w nim ekologiczne źródło ciepła (wnioski będą przejmowane do 5 stycznia kolejnego roku po zakończeniu inwestycji).

Ulga będzie obowiązywać przez dwa lata, natomiast sama uchwała - do 31 grudnia 2021 r., czyli do momentu, kiedy - zgodnie z regionalną uchwałą antysmogową sejmiku woj. śląskiego - upływa termin wymiany źródeł ciepła eksploatowanych dłużej niż 10 lat. Rybnicka uchwała ma wspierać mieszkańców, którzy jeszcze przed tą graniczną datą ogrzewają lub zaczną ogrzewać dom w sposób najmniej emisyjny.

Obecnie - jak wyliczono - ok. 20 proc. z 18,3 tys. domów jednorodzinnych w Rybniku jest ogrzewanych w sposób ekologiczny. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego w mieście to ok. 150 m kw. Łączne koszty zwolnienia z podatku zależą od tego, ile osób ostatecznie skorzysta z nowego mechanizmu. Wiosną tego roku wstępnie szacowano, że w przyszłym roku ulga podatkowa może kosztować rybnicki budżet ok. 300-400 tys. zł. Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać podatnicy zalegający ze spłatą zobowiązań podatkowych wobec miasta Rybnika.

W końcu lutego br. rybniccy radni w apelu do śląskiego sejmiku poparli postulat wprowadzenia w mieście zakazu instalowania pieców na węgiel w nowych budynkach od 2020 r. (chodzi o domy, co do których zgłoszenie budowy lub wniosku o pozwolenie na budowę nastąpi po 1 stycznia 2020 r.) oraz opowiedzieli się za skróceniem okresów stosowania już istniejących kotłów węglowych. Przyjęto także apel do rządu, zawierający postulaty dodatkowych, efektywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Uchwalony w lutym apel rybnickich radnych do rządu zawiera m.in. postulat wprowadzenia natychmiastowego zakazu handlu paliwami stałymi o niskiej jakości w handlu detalicznym (obecne rozporządzenie umożliwia handel m.in. zawilgoconym i zasiarczonym miałem do 30 czerwca 2020 r.) oraz rozbudowania programu "Czyste Powietrze" o dodatkowe wsparcie finansowe dla terenów najbardziej dotkniętych tzw. niską emisją w postaci programu "Czyste Powietrze Plus". Radni postulują też obniżenie stawek podatkowych dla paliw uznawanych za niskoemisyjne, a także zmiany w prawie budowlanym i energetycznym, uprawniające samorządy do możliwości administracyjnego nakazywania podłączania się do istniejących sieci ciepłowniczych lub gazowych.

Inny skierowany do rządu postulat dotyczy wprowadzenia ogólnokrajowych przepisów umożliwiających kontrolę spalanych paliw stałych, kontrolę emisji pyłów z kominów i stosowanych w sektorze komunalno-bytowym urządzeń grzewczych. Chodzi również o przyjęcie przepisów zaostrzających kary za wycinanie filtrów DPF oraz uszczelnienie kontroli i dokumentacji jakości spalin samochodowych.

Rybnik należy do miast, w których w okresie grzewczym normy zanieczyszczeń powietrza są notorycznie przekraczane. Na początku 2017 r. w mieście odnotowano rekordowe stężenie pyłów, wynoszące 3126 proc. normy. W całym lutym 2018 r. powietrze spełniało tam dopuszczalne normy zapylenia przez tylko dwa dni; głównym problemem jest emisja zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/