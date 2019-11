Delegowanie obywateli Polski i Ukrainy do wykonywania pracy w Niemczech – bezpłatne szkolenie w Gdańsku 11 grudnia

W ostatnich latach zauważamy rosnące zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorstw tematem delegowania pracowników do wykonywania pracy na terenie Niemiec. Dotyczy to w szczególności pracowników będących nie będących obywatelami Unii Europejskiej. Kancelaria Rödl & Partner pragnie wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zaprosić na szkolenie prawno-podatkowe, które ma przybliżyć procedury i ryzyka związane z delegowaniem pracowników. W tym m.in.prawne i podatkowe ramy delegowania pracowników na teren Niemiec oraz problematyka ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych.



Szkolenie (w języku polskim) odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w godzinach 9:30-15:00 w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472B w budynku Olivia Four (sala Mars).

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2019 r.



Formularz zgłoszeniowy



Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia mailem o zarejestrowaniu uczestnika. Liczba miejsc ograniczona!

Program:

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 – 11:15 – Obecna sytuacja na ukraińskim rynku pracy, problematyka delegowania pracowników z Ukrainy do krajów UE

11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 12:30 – Delegowanie pracowników na teren Niemiec – prawne ramy delegowania pracowników na teren Niemiec w oparciu o niemiecką ustawę dotyczącą delegowania pracowników, zasady uzyskiwania wizy „van der Elst”, zmiany w niemieckim ustawodawstwie

12:30 – 13:15 – Problematyka ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych, procedura uzyskiwania zaświadczeń A1

13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa

13:30 – 14:30 – Podatkowe aspekty delegowania: różnice pomiędzy delegowaniem a wyjazdem służbowym, 183 dni i nie tylko – ustalanie rezydencji pracownika delegowanego i obowiązki płatnika podatku dochodowego, problematyka ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych (obowiązki płatnika, sankcje za brak A1)

14:30 – 15:00 – Pytania i rozmowy

Prowadzący:

Dr. Beata Pankowska-Lier, Rechtsanwältin, Rödl & Partner Kijów

Jagna Bronk, starszy prawnik, Rödl & Partner Gdańsk

Bartłomiej Wasiak, doradca podatkowy, Rödl & Partner Gdańsk

Joanna Frąckiewicz, kierownik referatu ds. osób migrujących, ZUS Oddział w Gdańsku

Zgłoszenia przyjmuje:

Anna Śliwińska

e-mail: anna.sliwinska‎‎@‎‎roedl.com

tel. +48 602 380 276

Wydarzenie jest bezpłatne.

Uczestnikom zapewniamy przerwy kawowe oraz zimny bufet.

Serdecznie zapraszamy!