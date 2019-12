Elektroniczne zgłoszenia celne skutkują wzrostem obrotu towarowego z zagranicą

W komunikacie przesłanym PAP podkreślono, że aktywne wspieranie przedsiębiorców, w tym eksporterów i importerów, a także systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to cele strategiczne Krajowej Administracji Skarbowej. "Jednym z priorytetów KAS jest zwiększanie zakresu uproszczeń, skracanie czasu obsługi oraz dostępności do e-usług. KAS działa w nowej formule Centrów Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) i skutecznie koordynuje działania kontrolne służb granicznych zaangażowanych w odprawy celne" - dodano.

W ostatnich latach KAS notuje wzrost w zakresie statystyk importowych i eksportowych w obrocie z krajami trzecimi (spoza UE) w ilości zgłoszeń, zadeklarowanych należności i wolumenu obrotu - pozytywna tendencja utrzymuje się także w 2019 r.

"W październiku br. w imporcie złożono rekordową liczbę zgłoszeń celnych - ponad 206 tys., co stanowi wynik historyczny. Imponująca i największa w historii jest także kwota zadeklarowanych należności importowych - blisko 6,8 mld zł. W ujęciu rocznym dane do listopada br. w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku to wzrost o ponad 9,1 mld zł, czyli 18,8 proc." - dodała KAS.

"Zanotowaliśmy również największą w historii ilości zgłoszeń celnych w eksporcie - ponad 244 tys., jak również największą miesięczną wartość statystyczną potwierdzonego wywozu, bo blisko 18,5 mld złotych. Jest to niemal 2,5 mld złotych więcej, niż w październiku ubiegłego roku. Tendencja roczna po październiku to wzrost o 9,8 proc., czyli o blisko 16 mld złotych" -poinformowano.

Służba podkreśliła, że już czwarty rok z rzędu, polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej w rankingu Banku Światowego Doing Business 2020. "Szczególnie doceniono krótki czas odprawy i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów. Pierwsze miejsce w tym rankingu Polska zajmuje wspólnie innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Austrią, Belgią, Chorwacją, Czechami, Danią, Hiszpanią, Holandią, Luksemburgiem, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Węgrami i Włochami" - zaznaczono.

Doing Business, to publikowany co roku raport, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata, m.in. przepisy regulujące działalność firm w zakresie pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza, który był przesłany do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz

rkj/

