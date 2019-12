Podatek cukrowy, czyli inwestycja w zdrowie

„(Podatek cukrowy) to jest taka danina na zdrowie, to działanie na rzecz zdrowia” – odniósł się Pinkas do pomysłu zawartego w Narodowej Strategii Onkologicznej, która trafiła pod koniec listopada do uzgodnień międzyresortowych i najprawdopodobniej zostanie przyjęta przez rząd. Przewidziano w niej m.in. wprowadzenie podatku cukrowego do końca 2022 roku.

Jednak przedstawiciele resortu zdrowia, prezentując w czwartek (5 grudnia) główne jej założenia dziennikarzom zaznaczyli, że chcieliby wprowadzić go jak najszybciej, by pomóc w kształtowaniu dobrych nawyków żywieniowych. W ten sposób chcą walczyć z otyłością, która zwiększa ryzyko powstawania chorób nowotworowych.

Główny Inspektor Sanitarny wytłumaczył, że w zamyśle wprowadzenia podatku cukrowego nie chodzi o to, by „fiskalizować” obywateli. Zauważył, że to nie jest danina, by Polacy płacili więcej, ale by byli zdrowsi. Jego zdaniem, trzeba odwrócić sposób myślenia.

„Chodzi o to, by ograniczyć spożywanie cukrów w różnego typu napojach. To jest jeden z elementów. Zostało to zbadane na świecie i wszyscy wiedzą, że jest to jeden z powodów otyłości” – wyjaśnił.

Zaznaczył też, że jest wiele innych niebezpieczeństw związanych z nadmierną ilością cukru w organizmie, np. nowotwory. „Cieszę się, że to (podatek cukrowy – PAP) się zawiera w tej strategii. To jest ważny element walki z nowotworami” – zauważył.

Równocześnie podkreślił, że w jego opinii - jako specjalisty zdrowia publicznego - jednym z ważniejszych założeń strategii jest populacyjne szczepienie przeciw wirusowi HPV. „To niezwykła, nowa jakość” – dodał.

To także – jak powiedział dalej – wskazuje, że strategia jest kompleksowym dokumentem. Rozpoczyna się od profilaktyki, a kończy na powiększonym dostępie do diagnostyki i terapii onkologicznej opartej na nowych technologiach. Pokazuje w jakim kierunku mamy iść. Określił strategię jako „busolę z azymutem”.

Jego zdaniem, dobrym pomysłem zawartym w strategii onkologicznej jest również walka z paleniem poprzez edukację, ale również podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe.

Strategia zakłada docelowo jej wzrost do poziomu rekomendowanego przez Światową Organizacje Zdrowia, czyli do 75 proc. Dodatkowo - w kontekście walki z paleniem papierosów tradycyjnych, ale również e-papierosów - skupia się na edukowaniu na temat szkodliwych skutków palenia. Autorzy strategii chcą zakazać reklamy i promocji papierosów w miejscach sprzedaży i sprawić, by opakowania stały się jak najmniej atrakcyjne dla klientów. Ponadto w strategii zawarto pomysł, że w każdym województwie powstanie poradnia dla palaczy. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

