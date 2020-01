Bezpłatne narzędzia informatyczne MF dla nowego JPK_VAT (JPK_V7M i JPK_V7K)

Ministerstwo Finansów przypomina, że w związku ze zmianą przepisów od 1 kwietnia 2020 r. w stosunku do dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 r. w stosunku do pozostałych podatników VAT, składających do tej pory deklaracje VAT-7 bądź VAT-7K, zacznie obowiązywać nowy JPK_VAT, składający się z deklaracji i ewidencji (JPK_V7M i JPK_V7K).

Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach, w celu ułatwienia realizacji obowiązków związanych z przygotowaniem i wysłaniem nowego JPK_VAT zostaną udostępnione bezpłatne narzędzia:

nowa aplikacja e-mikrofirma , która umożliwi obsługę nowych struktur JPK_VAT i JPK_FA,

formularz interaktywny , który umożliwi przygotowanie i wysłanie nowego JPK_VAT i zastąpi dotychczasowy plik CSV,

Klient JPK, który umożliwi wysłanie pliku JPK_VAT w formacie XML.

Udostępnione narzędzia będą działały wyłącznie po połączeniu z internetem.

Nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K) udostępnione przez MF roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 01.04.2020 r.:

Nowa struktura JPK​_VAT z deklaracją miesięczną (JPK​_V7M) obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku - Schemat​_JPK​_V7M(1)​_v1-0.xsd 0.07MB

Nowa struktura JPK​_VAT z deklaracją miesięczną (JPK​_V7M) obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku - Schemat​_JPK​_V7M(1)​_v1-0.pdf 1.78MB

Nowa struktura JPK​_VAT z deklaracją kwartalną (JPK​_V7K) obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku - Schemat​_JPK​_V7K(1)​_v1-0.xsd 0.07MB

Nowa struktura JPK​_VAT z deklaracją kwartalną (JPK​_V7K) obowiązująca od 1 kwietnia 2020 roku - Schemat​_JPK​_V7K(1)​_v1-0.pdf 1.78MB

Co to jest JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,

od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Zastosowanie JPK_VAT

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co będzie zawierać JPK_VAT

JPK_VAT będzie zawierać:

zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,

pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),

dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

JPK_V7 M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

- dla podatników, którzy rozliczają się i JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

profilem zaufanym,

danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dzięki JPK_VAT