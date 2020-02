Uproszczone zasady VAT dla małych firm w UE

Uproszczony VAT dla małych firm

W obecnym systemie sprzedaż mniejszych firmy może być objęta zwolnieniem z VAT. Muszą jednak być spełnione określone wymogi. W przypadku przedsiębiorstw działających w Polsce obrót ma być poniżej 200 tys. zł w skali roku.

Ułatwienie to oferowane jest jednak tylko podmiotom krajowym. Uzgodniona przez ministrów reforma pozwoli zastosować podobne zwolnienie z VAT do małych firm z siedzibą w innym państwie członkowskim.

reklama reklama



"Uaktualnione zasady poprawią również kształt tego zwolnienia, a tym samym pomogą zredukować koszty przestrzegania przepisów. Dadzą także możliwość zachęcania do dobrowolnego przestrzegania przepisów, a tym samym pomogą zmniejszyć straty spowodowane ich nieprzestrzeganiem i oszustwami VAT" - podkreśliła Rada UE w swoim komunikacie.

Nowe przepisy przewidują, że małe firmy będą kwalifikowały się do uproszczonego systemu przepisów, o ile ich roczny obrót pozostaje poniżej poziomu ustalonego przez dane państwo członkowskie. Nie może on być jednak wyższy niż 85 tys. euro.

Pod pewnymi warunkami małe firmy z innych państw członkowskich, które nie przekraczają tego progu, także będą mogły korzystać z uproszczonego systemu, o ile ich całkowity roczny obrót w całej UE nie przekracza 100 tys. euro.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2025 r.

DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw - tekst przyjęty przez Radę UE 18 lutego 2020 r.

Polecamy: Instrukcje VAT

Polecamy: Biuletyn VAT

Nowe zasady wymiany danych o płatnościach VAT w transgranicznych transakcjach e-handlowych.

Ministrowie przyjęli ponadto przepisy, które mają ułatwić wykrywanie oszustw podatkowych w transgranicznych transakcjach e-handlowych.

Regulacje pozwolą państwom UE w zharmonizowany sposób gromadzić ewidencję udostępnioną elektronicznie przez dostawców usług płatniczych, takich jak np. banki.

Ponadto utworzony zostanie nowy centralny system elektroniczny, który będzie służyć do przechowywania informacji o płatnościach i do dalszego przetwarzania tych informacji przez krajowych urzędników zajmujących się zwalczaniem nadużyć.

Chodzi o dwa akty ustawodawcze: zmiana dyrektywy VAT wprowadzająca wymóg, by dostawcy usług płatniczych prowadzili ewidencję płatności transgranicznych związanych z e-handlem oraz zmiana rozporządzenia o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. To drugie szczegółowo określa, jak krajowe organy podatkowe będą współpracować w tej dziedzinie, by wykrywać oszustwa z VAT i kontrolować przestrzeganie obowiązków związanych z VAT.

Oba akty to uzupełnienie ram regulacyjnych VAT w e-handlu wchodzących w życie w styczniu 2021 r. Wprowadzają one nowe obowiązki VAT dla internetowych platform handlowych i uproszczone zasady przestrzegania obowiązków VAT dla firm internetowych.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Tekst dyrektywy w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych

Tekst rozporządzenia w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ mal/