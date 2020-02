RODO 2020 - wytyczne EROD dot. przetwarzania danych osobowych przy pomocy urządzeń wideo

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem urządzeń wideo (po konsultacjach publicznych). Wytyczne mają na celu wyjaśnienie, w jaki sposób RODO stosuje się do przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z urządzeń wideo oraz zapewnienie spójnego stosowania RODO w tym zakresie. Wytyczne dotyczą zarówno tradycyjnych urządzeń wideo, jak i inteligentnych urządzeń wideo. Dokument dotyczy między innymi zgodności przetwarzania z prawem, w tym przetwarzania specjalnych kategorii danych, zastosowania wyjątku związanego z działalnością domową i ujawniania materiałów filmowych stronom trzecim. Po konsultacjach publicznych wprowadzono kilka poprawek.

EROD przyjęła projekt wytycznych w sprawie pojazdów połączonych. W miarę jak pojazdy stają się coraz bardziej połączone (z urządzeniami, aplikacjami, sieciami i in. znajdującymi się poza pojazdem), ilość danych generowanych przez kierowców i pasażerów szybko rośnie. Wytyczne EROD koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w związku z nieprofesjonalnym użytkowaniem połączonych pojazdów przez osoby, których dane dotyczą. W szczególności wytyczne dotyczą danych osobowych przetwarzanych przez pojazd oraz danych przekazywanych przez pojazd jako połączone urządzenie. Wytyczne zostaną przedłożone do konsultacji publicznych.

EROD przyjęła opinie w sprawie wymogów akredytacji podmiotów monitorujących przestrzeganie kodeksów postępowania przedłożone Radzie przez belgijski, hiszpański i francuski organ nadzorczy. Opinie te mają na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania wymogów wśród organów nadzorczych z EOG.

EROD przyjęła opinie na temat projektu wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących przedłożonych Radzie przez brytyjski i luksemburski organ nadzorczy. Są to pierwsze opinie na temat wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących przyjęte przez Radę. Mają one na celu ustanowienie spójnego i zharmonizowanego podejścia w odniesieniu do wymagań, które stosują organy nadzorcze i krajowe jednostki akredytujące przy akredytacji podmiotów certyfikujących.

EROD przyjęła opinię w sprawie projektu decyzji dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych (BCR) administratora grupy Fujikura Automotive Europe, przedłożoną Radzie przez hiszpański organ nadzorczy.

Pismo w sprawie nieuczciwych algorytmów

EROD przyjęła pismo, będące odpowiedzią na wystąpienie eurodeputowanej Sophie in't Veld dotyczące zastosowania nieuczciwych algorytmów. Pismo zawiera analizę wyzwań związanych z wykorzystaniem algorytmów, przegląd odpowiednich przepisów RODO i istniejących wytycznych dotyczących tych problemów oraz opis prac już podjętych przez organy nadzorcze.

List do Rady Europy w sprawie Konwencji o cyberprzestępczości

Po wkładzie Rady w proces konsultacji w sprawie negocjacji drugiego dodatkowego protokołu do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (konwencja budapeszteńska), kilku członków EROD aktywnie uczestniczyło w Konferencji Komitetu ds. Cyberprzestępczości Rady Europy (T-CY), Konferencja Octopus. Po Konferencji, Rada przyjęła pismo, w którym podkreśliła potrzebę włączenia silnych gwarancji ochrony danych do przyszłego protokołu dodatkowego do Konwencji i zapewnienia jego zgodności z Konwencją 108, a także z traktatami UE i Kartą praw podstawowych.

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

Źródło: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) / Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)