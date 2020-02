1% dla OPP a RODO

Rozpoczął się okres rozliczeniowy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2019. Wielu podatników PIT przekaże kwotę 1% należnego podatku na organizację pożytku publicznego (OPP). Przy tej okazji Prezes UODO przypomina, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by np. podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego.