Wyłącznie elektroniczne zgłoszenia AKC-RU w obrocie olejem opałowym od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT.



Do końca marca 2020 r. trwa jednak okres przejściowy i można stosować dotychczasowe regulacje, tzn. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Można również pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.



Po okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia br., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU.

Formularz AKC-RU - Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy

Formularz ten umożliwia rejestrację zgłoszenia uproszczonego i jest dostępny na stronie podatki.gov.pl albo na stronie puesc.gov.pl. Służy on do informowania m.in. o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju opałowego.

Wysłanie AKC-RU/AKC-ZU na podatki.gov.pl



Aby się zalogować, przygotuj swoje dane:

1. PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia

2. Kwotę przychodu, którą wskazałeś w PIT za 2017 r.

3. Kwotę przychodu za 2018 r.

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2017 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie - podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A,

lub - jeśli masz profil zaufany - przygotuj dane logowania do PZ

Instrukcja rejestracji dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego na PUESC



1. Zaloguj się na PUESC. Jeżeli nie masz konta - „UTWÓRZ KONTO".

2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU", a następnie wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU".

3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.

4. Podpisz formularz:

- Profilem Zaufanym albo

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

- kwotą przychodu albo

- podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.

5. Wyślij formularz.

Dodatkowo, dla osób fizycznych już zarejestrowanych poprzez stronę podatki.gov.pl, Ministerstwo Finansów udostępniło usługę samodzielnego pobierania kodów transakcyjnych. Służą one potwierdzaniu odbioru dostawy paliw opałowych.

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z obu przygotowanych rozwiązań.