Wojewódzkie infolinie PIT

Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła 24 lutego 2020 r. dodatkowe wojewódzkie numery telefonów, pod którymi można zadawać pytania, które dotyczą rozliczenia PIT za 2019 r. Informacji udzielają specjaliści w każdej z 16 izb administracji skarbowej, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. Wojewódzkie infolinie PIT działać mają do końca okresu rozliczeniowego, tj. do 30 kwietnia 2020 r.