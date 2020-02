Konsultacje podatkowe KIS - ponad 6 tys. rozmów telefonicznych dziennie

Aby otrzymać informację na temat podatków lub cła trzeba skorzystać z formularza na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Należy wybrać pozycję "Skontaktuj się z nami", a następnie opcję "Pytanie e-mail". Informacje podatkowe i celne KIS udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 18 tel.: 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) +48 22 330 03 30 (z zagranicy). Pod koniec okresu rozliczeniowego, w sobotę, 25 kwietnia infolinia KIS będzie czynna w godz. 7-15.

Podatnicy narzekają na utrudniony kontakt telefoniczny z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej. Dlaczego tak ciężko się dodzwonić?

Ewa Łuczak, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: To prawda, że telefon nie zawsze jest łatwo dostępny. Wynika to ze zwiększonego zainteresowania informacją z KIS, np. w okresie rozliczeń rocznych, wchodzących w życie zmian w przepisach czy uruchamianych usług, takich jak: Twój e-PIT, Jednolity Plik Kontrolny, mikrorachunek podatkowy, mechanizm podzielonej płatności czy wykaz podatników VAT. Wtedy na naszej infolinii mamy wzmożony ruch. W styczniu tego roku, w okresie akcji składania zeznań rocznych, mieliśmy dziennie około 6 tys. 300 rozmów. Podatnicy podczas rozmowy z naszymi konsultantami podają szczegółowe informacje, często są to bardzo indywidualne sprawy, rzadkie, wymagające indywidualnej pomocy. Rozmowa kończy się dopiero wówczas, gdy podatnik rozwieje wszystkie swoje wątpliwości. Liczba połączeń z infolinią stałe rośnie. W 2018 odebraliśmy 1 mln 612 755 telefonów, a w 2019 1 mln 691 237.

Trwa akcja rozliczeń rocznych, a nie ma możliwość kontaktu z KIS przez czat. Dlaczego?

E.Ł.: Cały czas pracujemy nad tym, by nasi klienci, mimo rosnącej liczby połączeń telefonicznych i czasu trwania rozmów, mieli z nami jak najłatwiejszy i jak najszybszy kontakt. Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że średni czas czatu podczas akcji składania deklaracji rocznych w 2019 r. wynosił ok. 9 minut. Natomiast średni czas rozmowy telefonicznej w analogicznym okresie w grupie obsługującej temat zeznań podatkowych osób fizycznych był zdecydowanie krótszy - wyniósł średnio 5 minut i 40 sekund. Kontakt telefoniczny jest sprawniejszy, szybciej można wymienić się informacjami, doprecyzować stan faktyczny i odpowiedzieć na pytanie. Pracownicy obsługujący czat zostali więc zaangażowani do obsługi rozmów telefonicznych. To pozwoli na wzrost liczby połączeń, a tym samym na większą liczbę udzielonych odpowiedzi w czasie rocznych rozliczeń. Nie ograniczamy przy tym możliwości zadania pytań drogą elektroniczną – są przecież jeszcze e-maile, na które również udzielamy równolegle odpowiedzi.

To popularny kanał kontaktu podatników z KIS?

E.Ł.: W 2018 r. drogą elektroniczną udzieliliśmy 28 tys. 684 odpowiedzi, w ubiegłym 45 tys. 127. W tym roku wysłaliśmy już ponad 11 tys. 300 odpowiedzi, według stanu na 18 lutego. Warto dodać, że w listopadzie 2016 r. zaczynaliśmy, jeszcze jako Krajowa Informacja Podatkowa, od 321 zapytań przesłanych do końca 2016 r.

Jak długo trzeba czekać na odpowiedź?

E.Ł.: Staramy się maksymalnie skracać ten czas, obecnie to średnio ok. 80 godz. od momentu wpływu zapytania na skrzynkę do udzielenia odpowiedzi.

Ilu konsultantów KIS pomaga podatnikom w rozliczeniach rocznych?

E.Ł.: Obecnie bezpośrednią obsługą zapytań telefonicznych i mailowych na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej zajmuje się 213 konsultantów. Po zmianach organizacyjnych w KIS zwiększyliśmy ich liczbę. W czasie rozliczeń infolinię wspierają też pracownicy na co dzień wykonujący inne zadania. Dodatkowo, w pionie informacji skarbowej – bo tak nazywa się nasza infolinia – pracuje jeszcze 56 ekspertów, czyli tak zwana druga linia wsparcia. To oni służą swoją wiedzą w odpowiadaniu na najbardziej skomplikowane pytania, sprawdzają poprawność tysięcy e-maili, prowadzą też cyklicznie szkolenia. Nasi pracownicy muszą nie tylko stale podnosić swoje kwalifikacje i orientować się w nowych przepisach, ale także umieć rozmawiać z ludźmi. To procentuje - dostajemy wiele pozytywnych sygnałów od podatników, którym pomogliśmy.

O co najczęściej pytają?

E.Ł.: Najwięcej pytań dotyczy zmian w najpopularniejszych podatkach: PIT, CIT i VAT. W PIT wiele pytań związanych jest z ulgą dla młodych, możliwością skorzystania z ulgi IP Box, zmianami dotyczącymi wykorzystywania samochodów osobowych. W VAT pytania dotyczą zasad rozliczania działalności gospodarczej, wykazu podatników VAT, mechanizmu podzielonej płatności, paragonów i faktur, kas on-line. Podatników CIT przede wszystkim interesują kwestie związane z ograniczeniami w zaliczaniu wydatków do kosztów podatkowych w związku z wpłatami na rachunki bankowe nieuwzględnione w wykazie podatników VAT czy skutki podatkowe opóźnień płatniczych. Pojawiają się także pytania o mikrorachunek podatkowy. Jak zawsze podatnicy są zainteresowani zmianami dotyczącymi ulg i zwolnień podatkowych w podatkach majątkowych.

Czy prawdą jest, że z pomocy KIS korzystają także doradcy podatkowi czy pracownicy urzędów skarbowych?

E.Ł.: Nasi klienci są dla nas anonimowi. Osoby dzwoniące nie mają obowiązku przedstawiania się ani też wskazywania, czy zagadnienie dotyczy ich osobiście. Po zakresie interesujących ich informacji możemy jednak przypuszczać, że znaczna część naszych klientów to podmioty realizujące usługi doradztwa. Takie rozmowy są najczęściej rozmowami o bardziej skomplikowanej tematyce, a tym samym wymagają więcej czasu, nasi konsultanci skupiają się nie tyle na wsparciu konkretnej sprawy, co wyjaśniają przepisy. Świadczymy usługę wsparcia dla pracowników urzędów skarbowych, którzy mogą się z nami skontaktować, gdy mają wątpliwości. Uruchomiliśmy również pomoc dla tzw. kluczowych podmiotów, czyli największych firm. Zdarza się, że w przypadku niektórych szczególnie skomplikowanych pytań dotyczących jednostkowej sytuacji, a nie ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego czy celnego, proponujemy złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. (PAP)

