e-PIT 2020 - rekordowy pierwszy tydzień

Wszystko już jest jasne, a dla wielu jest już nawet po sprawie. Od 15 lutego 2020 r. w usłudze Twój e-PIT każdy może sprawdzić swoje, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, zeznania podatkowe za 2019 r. Niemal 850 tysięcy osób złożyło już swoje e-PITy. Wielu z nich skorzystało przy tym z profilu zaufanego (PZ)!



Z Profilem Zaufanym najwygodniej



Bo PZ to najwygodniejszy i najszybszy sposób na sprawdzenie swojego zeznania podatkowego.



- To świetny czas dla profilu zaufanego. Tylko przez ostatnich sześć dni założyło go niemal 140 tysięcy osób. W sumie korzysta z niego niemal 5 200 000 Polaków. Rok temu było ich niemal 2,5 miliona mniej – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.



W dniu kiedy e-PITy pojawiły się na stronie www.podatki.gov.pl, czyli w sobotę 15 lutego, dokładnie 16 750 osób założyło sobie profil zaufany. W niedzielę (16 lutego) zdecydowało się na to kolejnych 20 393 Polaków. Najwięcej, bo 31 028 osób, zrobiło to w poniedziałek (17 lutego). We wtorek (18 lutego) – 26 078, w środę (19 lutego) – 23 211, a wczoraj – 29 714 osób. Suma: 138 174 nowych profili zaufanych w sześć dni. Czekamy na kolejne!

W ubiegłym roku przez pierwsze sześć dni od opublikowania e-PITów profil zaufany założyły dokładnie 135 084 osoby. Korzystają z niego do dziś. PZ jest bowiem ważny przez 3 lata i nie ma potrzeby zakładania go co roku.

Dwa sposoby logowania do e-PITa

Jeśli jeszcze nie sprawdziliście swoich e-PITów powinniście wiedzieć, że sposoby na zalogowanie się do systemu Ministerstwa Finansów są dwa.

Jeden to oczywiście profil zaufany. Kilka kliknięć i widzicie swoje rozliczenie.

Drugi wymaga większego zaangażowania. Jeśli nie PZ to: PESEL (lub NIP i data urodzenia), jedna z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.), kwota przychodu z deklaracji za 2018 r., a później potwierdzenie kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 r. Tak, wszystkie te kwoty musicie mieć pod ręką, by się zalogować bez profilu zaufanego. Sami widzicie, że warto go założyć. A jak to zrobić?

Najszybsza droga to założenie PZ przez bankowość elektroniczną. Wystarczy, że macie konto w jednym z banków, które dają taką możliwość (PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, platforma Envelo), a cała procedura ograniczy się do wypełnienia krótkiego internetowego formularza.

Druga opcja to wypełnienie formularza na stronie www.pz.gov.pl, a później potwierdzenie swojego profilu zaufanego w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających. W Waszej okolicy na pewno działa taki punkt. To np. poczta, czy urząd gminy. Dla ułatwienia – tutaj znajdziesz ich pełną listę.

Nie tylko podatki

Aby ułatwić Wam zakładanie profilu zaufanego, wraz z Michałem Czerneckim - ambasadorem naszej kampanii „e-Polak potrafi!”, przygotowaliśmy specjalny instruktaż. Koniecznie go obejrzyjcie, a sami się przekonacie, że to nic trudnego.

- Możliwość szybkiego sprawdzenia swojego e-PITu to tylko jedna z wielu korzyści posiadania profilu zaufanego. PZ to także najprostszy sposób zalogowania się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, Internetowego Konta Pacjenta, a przede wszystkim korzystania z usług e-administracji – wylicza minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Mając profil zaufany od ręki złożymy wniosek o dowód osobisty, zgłosimy narodziny dziecka, sprawdzimy punkty karne, a nawet zameldujemy się. A wszystko to bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Przez internet - dodaje szef MC.

Załóż profil zaufany już dziś! e-Polak potrafi!