Sezon PIT-owy 2020 - MF i KAS w pełnej gotowości

MF i KAS rozpoczynają kolejną akcję rozliczeniową PIT. Podobnie jak w poprzednich latach obejmie ona cały kraj. Przygotowano wiele ułatwień, które pomogą podatnikom złożyć roczny PIT.

To przede wszystkim usługa Twój e-PIT, którą MF udostępnia podatnikom w tym roku po raz drugi. W 2019 r. cieszyła się dużą popularnością dzięki swojej prostocie, przystępności i możliwości rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie. Dzięki temu wpłynęło 7 mln e-PIT-ów od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało aż 8,8 miliona osób. Podatnicy mogą korzystać również ze znanego od lat systemu e-Deklaracje.

Pomożemy w rozliczeniu PIT

Osoby, które potrzebują wsparcia w rozliczeniu, będą mogły liczyć na pomoc resortu finansów nie tylko w okienku w urzędzie skarbowym, ale także w punktach rozliczeń w galeriach handlowych czy w ramach specjalnych działań w regionach. W wybrane dni zorganizowane zostaną także specjalne dyżury dla osób z niepełnosprawnościami (głuchych i słabosłyszących) a także dyżury na wyższych uczelniach. Do dyspozycji podatników przez cały okres rozliczeń pozostaje Krajowa Informacja Skarbowa.

Ministerstwo Finansów informuje o zaplanowanych działaniach:

na wybranych uczelniach przypomnimy o korzystnych zmianach podatkowych (w tym o uldze bez PIT dla młodych) i podpowiemy, jak najłatwiej otrzymać zwrot podatku i rozliczyć się w usłudze Twój e-PIT (luty-kwiecień).

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w wybranych urzędach skarbowych zapewnimy profesjonalną pomoc tłumacza migowego przy rozliczeniach w ramach dedykowanych dyżurów.

21 marca wyślesz swój e-PIT w przerwie między zakupami. Będziemy czekać w specjalnie przygotowanych punktach obsługi podatnika w wybranych galeriach handlowych w Polsce.

Krajowa Informacja Skarbowa

Jak co roku KIS aktywnie włączy się w akcję rozliczeń PIT. W tym roku zaplanowano m.in.:

specjalną linię dot. usługi Twój e-PIT,

możliwość zadawania pytań on-line przez e-mail,

dodatkowe dyżury w soboty 15 lutego i 25 kwietnia w godz. od 7.00 do 15.00.

Stanowiska komputerowe w urzędach skarbowych

We wszystkich urzędach skarbowych podatnicy będą mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i zapewnioną pomoc przy rozliczeniu PIT. Takich stanowisk w całej Polsce będzie blisko 600.

Akcja rozliczeń na www i FB

Akcję będzie wspierać strona podatki.gov.pl, gdzie oprócz usługi Twój e-PIT i e-Deklaracji podatnicy znajdą wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT, m.in. instrukcje i broszury informacyjne. O wszystkich bieżących działaniach MF będzie informować również na profilu FB akcji.

Terminy złożenia zeznań podatkowych za 2019 rok

Ministerstwo Finansów informuje o terminach złożenia zeznań podatkowych za rok 2019. Początkiem terminu jest dzień 15 lutego 2020 r. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2020 r.

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zatem zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Natomiast zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, składa się w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zatem zeznania PIT 28 i PIT-28S za 2019 r. składa się w terminie od dnia 15 lutego do dnia 2 marca 2020 r.