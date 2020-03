Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Krajowa Administracja Skarbowa przekazuje spirytus z przestępstw dla szpitali i straży pożarnej

Pochodzący z przestępstwa spirytus, który był przeznaczony do zniszczenia, zostanie wykorzystany do przygotowania preparatów dezynfekujących; trafił do olsztyńskich szpitali i straży pożarnej - poinformowała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.