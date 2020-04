Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski

- Zgoda Komisji Europejskiej umożliwia nam stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych oraz opodatkowania VAT od towarów importowanych, przeznaczonych do walki z epidemią. Oznacza to, że organizacje rządowe, fundacje i inne uprawnione podmioty, które sprowadzają np. z Chin sprzęt i darują go polskim szpitalom, będą zwolnione z zapłaty tych danin. Zapewniam, że KAS traktuje priorytetowo odprawy przesyłek zawierających wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej i inne towary potrzebne przy zwalczaniu skutków epidemii, tak aby jak najszybciej trafiały one do adresatów – informuje szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczną od 30 stycznia do 31 lipca 2020 r.

Zawieszenie stało się zwolnieniem

W oczekiwaniu na decyzję KE, Polska zdecydowała o zawieszeniu od 26 marca br. poboru cła w przywozie i VAT w imporcie sprzętu ochronnego i medycznego sprowadzanego do kraju spoza UE, z przeznaczeniem do wykorzystania przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zwalczaniu epidemii. Otrzymanie pozytywnej decyzji KE oznacza, że danin już zawieszonych, nie trzeba wpłacać.

