Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, podpisanej przez prezydenta RP 31 marca br., wprowadzono zmiany do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przesunięto m.in. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r.

Wpływa to na termin uruchomienia nowego środowiska produkcyjnego (API) do wysyłki JPK i wyłączenie dotychczasowych środowisk produkcyjnych, w tym interfejsu MF (mikro JPK). Oznacza to, że wysyłka plików JPK_VAT do czasu uruchomienia nowej bramki będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.



Również w późniejszym terminie udostępnimy bezpłatne narzędzia do wysyłki nowych plików w postaci formularza interaktywnego i Klienta JPK.



O nowych terminach wystawienia zmienionego środowiska produkcyjnego do wysyłki plików i oddania bezpłatnych narzędzi Ministerstwo Finansów ma poinformować w dodatkowym komunikacie.

KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

