Zwolnienie z ZUS dla małych firm w nowym pakiecie antykryzysowym

Projekt ustawy zakłada, że krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do 3-miesięcznych "wakacji składkowych" zostanie poszerzony "o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych".

Obowiązująca od początku kwietnia ustawa wprowadzająca tzw. tarczę antykryzysową zakłada, że do 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS-owskich uprawnione są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób.

W projekcie nowych regulacji rząd proponuje także, żeby wszystkie firmy miały możliwość renegocjacji umów kredytowych.

"Ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii" - napisano w projekcie.

Projekt zakłada także, że rolnicy oraz procujący z nimi domownicy będą otrzymywali zasiłek równy połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli zostaną objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z Covid-19. Natomiast przedsiębiorstwa działające w branży rolno-spożywczej w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą miały możliwość "dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających zachowanie ciągłości działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji".

Pozostałe najważniejsze regulacje zawarte w projekcie:

• Zabezpieczenie środków finansowych kierowanych na działania zmierzające do powstrzymania COVID-19, przed podejmowaniem w stosunku do nich czynności z zakresu przymusu egzekucyjnego, zarówno realizowanego w ramach postępowania cywilnego i czynności komorników sądowych, jak i administracyjnych organów egzekucyjnych. Środki – zarówno przeznaczane w ramach budżetowego finansowania działań z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej – jak i te pochodzące z innych źródeł, takich jak darowizny instytucji i osób prywatnych, powinny być wolne od zajęcia egzekucyjnego;

• Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (w tym m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów);

• Uruchomienie już w 2020 r. Funduszu Szerokopasmowego celem niezwłocznego przeprowadzenia interwencji w obszarze zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa. Realizacja nowych zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umożliwią w efekcie korzystanie przez wszystkich obywateli na równych zasadach z usług dostępu do internetu, a przez to z usług publicznych, które mogą być świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

• Umożliwienie wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych, celem ich udostępnienia nauczycielom i uczniom. Wprowadzona zostanie stawka podatku VAT w wysokości 0 proc. dla dostaw tego sprzętu komputerowego i urządzeń;

• Rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

• Wprowadzanie dalszych rozwiązań zmierzających do redukcji obciążań dla obywateli w trakcie wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w tym m.in. dotyczących usprawnienia funkcjonowania Poczty Polskiej:

- wprowadzenie oczekiwanego rozwiązania, aby przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” - bez konieczności składania wniosku na poczcie;

- świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek kurierskich z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Wprowadzone zmiany pozwolą na zapewnienie ciągłości świadczenia usług pocztowych, co szczególnie istotne dla wywiązania się z obowiązków operatora wyznaczonego jakim jest Poczta Polska. Poczta Polska bowiem ma obowiązek świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju;

• Zmiany w zakresie służby zdrowia, w tym oczekiwane zachowanie uprawnień niezbędnych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w przypadku wygaśnięcia ważności stosownych zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich. Ponadto przewiduje się elektronizację przekazywania dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia;

• Umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014-2020, poprzez umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa wnioskodawców lub beneficjentów i kontaktu z pracownikami podmiotów wdrażających. Zmiany pozwalają na przywrócenie spraw, w których uchybiono terminom, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym;

• Zmiana w Programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z Programu;

• Przedłużenie terminów sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.;

• Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej;

• Wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli, w tym m.in. dotyczących posiadaczy pojazdów, kierowców, czy też maszynistów:

- zachowanie ważności w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął;

- zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

- wydłużenie okresu obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

- zawieszenie na okres zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz przedłużeniu ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla maszynistów i pracowników kolejowych zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. (PAP Biznes)

