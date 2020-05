Webinar "Zmiany podatkowe i tarcza antykryzysowa"

Podczas webinaru księgowa, Martyna Gałązka, podzieli się wiedzą na temat tarczy antykryzysowej. VGD pomaga na co dzień swoim klientom w korzystaniu z rozwiązań dla biznesu proponowanych w tarczy, aby ratować ich przed skutkami epidemii. Ten webinar to więc doskonała okazja do zadawania nurtujących Państwa pytań i uzyskania odpowiedzi od profesjonalistów zupełnie za darmo.

Tematy, które będą poruszane podczas webinaru to:

- zwolnienie z ZUS,

- wypłata postojowego,

- dofinansowanie do wynagrodzeń,

- możliwość zastosowania elastycznego czasu pracy,

- zasiłek opiekuńczy,

- uproszczona forma wpłacania zaliczek,

- pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,

- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. za 2019r.,

- darowizna z COVID-19,

- zaległości podatkowe - odstąpienie od opłaty prolongacyjnej,

- zmiany terminów podatkowych w następstwie wprowadzenia tarczy,

- sankcje

- biała lista,

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,

- JPK_VAT,

- podatek u źródła (WHT).

Więcej informacji:

- Udział w webinarze jest darmowy.

- Webinar w języku polski.

- Liczba miejsc ograniczona.

- Kontakt: biuro@vgd.eu

Rejestracja na webinar poprzez formularz na stronie:

https://pl.vgd.eu/webinar/

Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do webinaru.

Serdecznie zapraszamy!