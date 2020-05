Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

Projekt zakłada, że w przypadku zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku pobranych przez płatników w marcu 2020 r., termin na ich wpłatę zostanie przedłużony do 20 sierpnia 2020 r., zaś w przypadku pobranych w kwietniu 2020 r. – do 20 października 2020 r.



W przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a także zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w maju 2020 r., termin ich wpłaty zostanie przedłużony do 20 grudnia 2020 r.

Jak uzasadnia resort finansów, w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi ponoszonymi przez podatników i płatników PIT zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez nich z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.



Ministerstwo informuje, że rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które mają udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie w ujęciu miesięcznym.





"Pozostaną bez wpływu na wysokość dochodów sektora finansów publicznych w ujęciu rocznym" - podkreślono.

W uzasadnieniu MF przypomina, że pobrane zaliczki oraz kwoty zryczałtowanego podatku płatnicy przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek). Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 przedłużono termin wpłaty zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Rozwiązanie to obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Dotyczy też płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

