Nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR, zmiana terminu składania i adresata - od 1 lipca 2020 r.

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określony zostanie nowy wzór zawiadomienia (druk ZAW-NR) o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (jest to wykaz podatników VAT czynnych, wykreślonych z rejestru a także tych w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji). Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie ZAW-NR trzeba będzie składać w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu (aktualnie są 3 dni) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności (aktualnie składa się do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury).