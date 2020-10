XIV Ogólnopolskie sympozjum online AKCJA BILANS 2020

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji dla jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji dla jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT



Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.



Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji Kongresu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w Kongresie.





Konferencja realizowana równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Program konferencji

DZIEŃ I

Bilansowe aspekty zamknięcia roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – wykład

1. Przygotowanie do zamknięcia roku 2020:

a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,

b) sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych,

c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

2. Wpływ Covid-19 na roczne sprawozdanie finansowe:

a) Wprowadzenie – wskazanie obszarów na które należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2020

b) Covid-19 a założenie kontynuacji działalności jednostki

c) Wpływ Covid -19 na wybrane obszary sprawozdawczości – utrata wartość aktywów, oczekiwane straty kredytowe, rezerwy na umowy rodzące obciążenia, inne.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – wykład

3. Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku c.d.:

Rezerwy i zobowiązania warunkowe:

a) Różnice pomiędzy rezerwami rmk biernymi i zobowiązaniami warunkowymi,

b) Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujęcia w księgach,

c) MSR 37 a KSR nr 6 – podobieństwa i różnice.

Błędy lat ubiegłych, zmiany szacunków i zmiany polityki rachunkowości, wydarzenia po dniu bilansowym:

a) Różnica pomiędzy błędem a zmianą szacunków,

b) Skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla sprawozdań finansowych,

c) Zdarzenia po dacie bilansu – wymagające i nie wymagające wprowadzenia zmian w SF,

d) Postanowienia MSR 8, i MSR 10 a KSR nr 7.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:00 – wykład

4. Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku:

Podatek odroczony:

a) różnice trwałe oraz przejściowe,

b) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – zasady ustalania,

c) ujęcie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym,

d) odpisy aktualizujące.

Leasing:

a) postanowienia UoR i KSR nr 5

b) leasing operacyjny a leasing finansowy z punktu widzenia prawa bilansowego a regulacje w prawie podatkowym,

c) Leasing w przepisach międzynarodowych – nowy MSSF 16.

14:00 – 14:45 – lunch

14:45 – 16:45 – wykład

5. Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia praktyczne:

a) metody sporządzania cash flow,

b) konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednia (przykłady liczbowe),

c) odsetki i różnice kursowe – prezentacja w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,

d) różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych – zasady prezentacji w cash flow (przykłady liczbowe).

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2020 i 2021 roku problemy zamknięcia roku oraz planowane zmiany

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – wykład

1. Zamknięcie roku w podatku VAT – korekty roczne oraz podsumowanie zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego i odliczania podatku naliczonego:

a) VAT a zamknięcie roku – prewspółczynnik oraz struktura:

• korekta roczna VAT,

• ustalenie proporcji,

• korekta majątku trwałego i pozostałych nabyć,

• wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

b) moment powstania obowiązku podatkowego w kontekście zamknięcia roku:

• zaliczki,

• okresy rozliczeniowe,

• sytuacje nietypowe i standardowe,

• powiązanie daty wystawienia faktury z obowiązkiem podatkowym.

c) prawo do odliczenia VAT w kontekście zamknięcia roku:

• termin odliczenia VAT zakupowego,

• wpływ daty otrzymania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur na odliczenie VAT,

• upływ terminu na korektę odliczenia w razie jego braku.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – wykład

2. Podsumowanie zmian w VAT 2020 – transakcje międzynarodowe:

a) nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT – powiązanie zasad krajowych z Dyrektywą VAT,

b) trzy warunki niezbędne do zastosowania stawki 0% – powiązanie zasad krajowych z Dyrektywą VAT,

c) zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE,

d) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych w kontekście orzecznictwa TSUE:

• pojęcie transakcji łańcuchowych,

• rola pośrednika – organizatora transportu,

• znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych,

• dostawa ruchoma i nieruchoma.

e) nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:

• nowa procedura call-off stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych,

• warunki stosowania procedury call-off stock,

• obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,

• zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock,

• zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock,

• nowe informacje podsumowujące.

12:15 – 13:00 – lunch

13:00 – 14:30 – wykład

3. Podsumowanie zmian w VAT 2020 – transakcje krajowe:

a) JPK_VAT czyli ewidencja i deklaracja w jednym:

• co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?

• część ewidencyjna i deklaracyjna JPK_VAT,

• nowe dane do raportowania (oznaczenia grup towarów i usług, oznaczenia wybranych rodzajów transakcji, oznaczenia dowodów księgowych),

• korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT,

• wprowadzenie nowej sankcji 500 zł za każdy błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,

• obowiązek samodzielnego korygowania JPK przez podatnika.

b) nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa:

• modyfikacja zasad stosowania PKWiU,

• wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,

• Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej.

c) mechanizm podzielonej płatności i „biała lista” – podsumowanie zmian:

• podsumowanie zmian w split payment i „białej liście” od lipca 2020 r.,

• wykorzystanie dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności jako zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami w VAT,

• podsumowanie Objaśnień Podatkowych,

• rejestr podatników VAT („biała lista”) oraz split payment w praktyce (np. wycofanie błędnych transakcji, składanie zawiadomień w czasie COVID-19).

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa

14:45 – 16:15 – wykład

4. Zmiany VAT 2021:

a) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,

b) wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

c) spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,

d) podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

e) rozwiązania mające na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów,

f) regulacje uzupełniające instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej oraz matrycę stawek VAT,

g) zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy,

h) wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,

i) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz zmiany w ich rozliczaniu u nabywcy,

j) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.

DZIEŃ III

Podatek CIT

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna

9:00 – 10:30 – wykład

1. Aktualne problemy i zmiany wprowadzone w 2020 r.:

a) korekta dochodu / straty w wyniku nieterminowego regulowania należności – omówienie tzw. ulgi na złe długi z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych z Covid-19,

b) płatności na rachunek bankowy nieujawniony na tzw. białej liście podatników VAT – przesłanki wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 1 lipca 2020 r. oraz modyfikacji związanych z Covid-19,

c) płatności z pominięciem obligatoryjnego VAT Split Payment – przesłanki wyłączenia z kosztów,

d) zwiększenie kosztów podatkowych o hipotetyczne odsetki od dopłat do spółki oraz zysku zatrzymanego w spółce,

e) stosowanie przepisów przejściowych wprowadzających powyższe regulacje od 2020 r. pod kątem zamknięcia roku 2020,

f) koszty finansowania dłużnego (art. 15c) – przegląd najnowszych orzeczeń,

g) koszty usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych (art. 15e) – przegląd najnowszych orzeczeń, w tym odnoszących się do kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub świadczeniem usługi,

h) kary umowne i odszkodowania za nieterminowe dostarczenie towarów i usług wolnych od wad – aktualna oś sporu z organami podatkowymi.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

10:45 – 12:15 – wykład

2. Nowe rozwiązania proinwestycyjne w CIT – projekt nowelizacji na 2021 r.:

a) ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT):

• kto może stosować opodatkowanie ryczałtem – limity przychodowe, minimalne zatrudnienie, struktura udziałowa spółek, zakaz stosowania MSR, wyłączenia podmiotowe,

• jakie obowiązki ciążą na spółce, która wybrała opodatkowanie estońskim CIT – czteroletni okres stosowania i jego przedłużanie, konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych lub zwiększonych wydatków na zatrudnienie pracowników, obowiązki sprawozdawcze, przesłanki utraty prawa do ryczałtu,

• co i kiedy podlega opodatkowaniu – opodatkowanie dystrybucji zysku spółki do wspólników, potencjalnie problematyczne kategorie dochodu z ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

• wysokość opodatkowania – stawki podatku, przesłanki obniżenia stawki podatku dla małych podatników, domiar podatku dla podatników przekraczających limity podmiotowe.

b) specjalny fundusz inwestycyjny:

• kto może stosować nowe rozwiązanie,

• zasady tworzenia funduszu,

• przesłanki zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów dokonywanych na fundusz – przyspieszona amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków funduszu,

• podatkowe skutki nieprawidłowego dysponowania funduszem.

c) zwiększenie limitu przychodów dla stosowania stawki 9% CIT.

12:15 – 13:00 – lunch

13:00 – 14:30 – wykład

3. Nowe rozwiązania uszczelniające CIT od 2021 r.:

a) spółki komandytowe jako podatnicy CIT – skutki podatkowe dla wspólników w zakresie opodatkowania zysków spółki oraz wnoszenia do spółki wkładów niepieniężnych, warunkowe zwolnienie z opodatkowania części przychodu osiąganego przez komandytariuszy,

b) spółki jawne jako podatnicy CIT – przesłanki nabycia statusu podatnika, obowiązek ujawnienia danych wspólników,

c) przepisy przejściowe dla spółek komandytowych i spółek jawnych nabywających status podatnika CIT – obowiązek zamknięcia ksiąg z dniem 31.12.2020 r., kontynuacja wyceny podatkowej składników majątkowych, przychody i koszty na przełomie 2020/2021, wypłata zysków osiągniętych przed 2021 r.,

d) spółka nieruchomościowa – dostosowanie do regulacji wynikającej z konwencji MLI, spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku od zbycia jej udziałów, obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego, raportowanie do KAS danych o udziałowcach,

e) ograniczenie możliwości rozliczania strat w przypadku przejęcia i nabycia przedsiębiorstwa,

f) opodatkowanie majątku likwidowanej spółki,

g) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych dla podatników zwolnionych z podatku,

h) ograniczenie stosowania amortyzacji środków trwałych metodą stawek indywidualnych,

i) obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej za dany rok podatkowy – kto jest zobowiązany, obowiązkowy zakres danych podlegających ujawnieniu, termin i sposób ujawnienia informacji, sankcje za niedochowanie obowiązku,

j) istotne ograniczenie ulgi abolicyjnej w PIT.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa

14:45 – 16:15 – wykład

4. Podatek u źródła w 2020 r.:

a) odroczenie do 31.12.2020 r. stosowania przez płatników podstawowych stawek podatku u źródła – jak mogą wyglądać obowiązki płatnika w 2021 r.,

b) należyta staranność płatnika podatku u źródła – jak rozumieć to pojęcie, jakie gromadzić dowody potwierdzające należytą staranność, jakie sankcje mogą wiązać się z niedochowaniem należytej staranności, dlaczego szczególną uwagę należy zwrócić na transakcje z podmiotami powiązanymi,

c) rzeczywisty właściciel należności – kiedy należy weryfikować, a kiedy nie ma obowiązku weryfikacji statusu kontrahenta w świetle stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych, szczególna klauzula przeciwko uchylaniu się od podatku u źródła,

d) aktualne problemy w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła (ewolucja pojęcia urządzeń przemysłowych, licencje, usługi niematerialne „o podobnym charakterze”, usługi nabywane przez zagraniczny zakład, itp.),

e) wypłata należności objętych podatkiem u źródła a obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR,

f) certyfikaty rezydencji w uwzględnieniem regulacji związanych z Covid-19.

*w związku z planowanymi zmianami w ustawach program może ulec zmianie