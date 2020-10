XXIV Ogólnopolskie sympozjum podatkowe online Podatki 2020/2021 – istotne zmiany w VAT i podatku dochodowym

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji dla jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji dla jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT



Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.



Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji Kongresu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w Kongresie.





Informacje:

Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90

joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Program

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2020 i 2021 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:30 – 10:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników

10:00 – 11:30 – Tomasz Michalik

1. Nowe regulacje w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (pakiet quick fixes vs regulacje krajowe):

a) nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT,

b) zasady unijne vs zasady krajowe – jak dokumentować WDT,

c) zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE,

d) nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych:

• pojęcie transakcji łańcuchowych,

• rola pośrednika – organizatora transportu,

• znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych,

• dostawa ruchoma i nieruchoma.

11:30 – 11:45 – przerwa 15-minutowa

11:45 – 13:00 – Aneta Lech (Pożarowska)

2. SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. – projekt nowych rozwiązań mających ułatwić rozliczenie podatku VAT oraz doprecyzować i uzupełnić istniejące regulacje:

a) wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,

b) uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego,

c) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,

d) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.

13:00 – 13:30 – przerwa 30-minutowa

13:30 – 15:00 – Aneta Lech (Pożarowska)

3. SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. – projekt nowych rozwiązań mających ułatwić rozliczenie podatku VAT oraz doprecyzować i uzupełnić istniejące regulacje:

a) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,

b) wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,

c) spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,

d) podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,

e) rozwiązania mające na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów,

f) regulacje uzupełniające instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej oraz matrycę stawek VAT,

g) zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy.

15:00 – 15:15 – przerwa 15-minutowa

15:15 – 17:00 – Marcin Borkowski

4. Nowy JPK_VAT czyli ewidencja i deklaracja w jednym:

a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?

b) część ewidencyjna i deklaracyjna JPK_VAT,

c) prezentacja schemy JPK_V7M i JPK_V7K,

d) nowe dane do raportowania (oznaczenia grup towarów i usług, oznaczenia wybranych rodzajów transakcji, oznaczenia dowodów księgowych),

e) korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT,

f) wprowadzenie nowej sankcji 500 zł za każdy błąd w nowej ewidencji JPK_VAT,

g) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

DZIEŃ II

Podatek VAT oraz Podatek u źródła i MDR

8:30 – 9:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników

9:00 – 10:30 – Dawid Milczarek

1. Nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:

a) nowa procedura call-off stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych,

b) warunki stosowania procedury call-off stock,

c) obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,

d) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock,

e) zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock,

f) nowe informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-UEK.

10:30 – 10:45 – przerwa 15-minutowa

10:45 – 12:15 – Dawid Milczarek

2. Aktualne problemy w podatku VAT:

a) nowa matryca stawek VAT,

b) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,

c) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,

d) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,

e) split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

f) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,

g) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,

h) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

i) odpowiedzialność solidarna vs mechanizm podzielonej płatności (nowelizacja w zakresie wyłączenia odpowiedzialności solidarnej),

j) rejestr podatników VAT „biała lista” w praktyce (nowelizacja w zakresie właściwości organu i terminu złożenia druku ZAW-NR).

12:15 – 13:00 – przerwa 45-minutowa

13:00 – 14:30 – Barbara Filemonowicz

3. Podatek u źródła:

a) co to jest ta należyta staranność, kim jest rzeczywisty odbiorca, jakie oświadczenia zbierać? – przegląd wyroków i stanowisk organów podatkowych,

b) sporne usługi i gorące tematy – usługi ubezpieczenia, usługi agencyjne i nie tylko,

c) certyfikaty rezydencji w 2020 r. – przegląd zmian COVIDowych,

d) nowe zasady poboru od 2021 r.,

e) jak ułożyć procesy oceny umów pod kątem WHT? Czy warto mieć Procedurę WHT?

14:30 – 14:45 – przerwa 15-minutowa

14:45 – 16:00 – Barbara Filemonowicz

4. Raportowanie schematów podatkowych:

a) zmiany w schematach podatkowych od 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. – zmiany na praktycznych przykładach,

b) nowe terminy raportowania schematów podatkowych krajowych i transgranicznych – zmiany z ustawy o COVID,

c) schematy podatkowe w praktyce spółek – na co zwrócić uwagę,

d) zasady raportowania z punktu widzenia korzystającego,

e) rola głównego księgowego / dyrektora finansowego – jak obniżyć ryzyko odpowiedzialności.

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 i 2021 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników

9:00 – 10:30 – Marcin Chomiuk

1. Podatek CIT z perspektywy (KPR) Krajowego Programu Reform:

a) e-urząd skarbowy – możliwość sprawdzenia swojej sytuacji finansowej w czasie rzeczywistym,

b) wyższe limity przychodów dla opodatkowania stawką 9% CIT,

c) podatek „estoński” nowa forma opodatkowania dla małych podatników CIT,

d) „Kup Pan robota” – czyli ulga na zakup robotów, kobotów i itp.,

e) doktorat wdrożeniowy.

10:30 – 10:45 – przerwa 15-minutowa

10:45 – 12:15 – Marcin Chomiuk

2. Zmiany wprowadzone w 2020 r.:

a) ulga na złe długi w CIT,

b) doprecyzowanie przepisów związanych z premią kosztową od kumulacji kapitału (art.15cb),

c) nowelizacja przepisów w zakresie płatności na rachunki z białej listy (art.15d):

• 15d a netting – obecna praktyka,

• płatność przekazem a biała lista.

d) spółki, transakcje i instrumenty hybrydowe – zmiany w zakresie opodatkowania.

12:15 – 13:00 – przerwa 45-minutowa

13:00 – 16:00 – Anna Karczewska

14:30 – 14:45 – przerwa 15-minutowa

1. Praktyka stosowania CIT – aktualne problemy:

a) praktyka stosowania art. 15c,

b) praktyka stosowania art. 15e:

• aktualne interpretacje i wyroki w zakresie cenotwórczej roli kosztów,

• usługi kompleksowe a ograniczenie z 15e.

c) stosowanie ulg IP Box i B+R:

• przesłanki uznawania kosztów za koszty kwalifikowane,

• wyodrębnienie kosztów B+R,

• zakres definicji działań B+R,

• koszty wynagrodzeń jako koszty B+R,

• przesłanki stosowania stawki 5% od IP.

d) opodatkowanie budynków (art. 24b):

• sposób wyliczenia powierzchni użytkowej,

• podatek od domów studenckich(?).

e) przekształcenia spółek – konsekwencje w CIT,

f) korzystanie z SSE.

*w związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych program może ulec zmianie

