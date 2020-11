Podatek od morskich farm wiatrowych od 2021 r.

Ustawa o morskich farmach wiatrowych od 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych weszła w życie najpóźniej w styczniu 2021 roku - poinformował wiceminister i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

"Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do przyjęcia ustawy przez Parlament. (...) Chcielibyśmy stworzyć jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorców, dlatego tak ważne jest, aby ustawa weszła w życie. Naszym wielkim planem było, by stało się to do końca roku. Jeśli, biorąc pod uwagę terminarz pracy Sejmu i Senatu, nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych, to myślę, że nie później niż w styczniu powinno to nastąpić" - powiedział wiceminister Zyska podczas poniedziałkowej (w dniu 16 listopada) debaty na konferencji EuroPower.





Wsparcie dla inwestorów

Przypomniał, że inwestorzy będą mogli składać wnioski o wsparcie w formie kontraktu różnicowego do 31 marca 2021 roku, a pierwsza faza pomocy publicznej w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez URE będzie możliwa tylko do 30 czerwca 2021 r.

"Przekroczenie tego terminu nie będzie możliwe, gdyż dyrektywa Red II wprowadza obligatoryjne uruchomienie konkurencyjnego systemu aukcyjnego od 1 lipca 2021 roku" - powiedział wiceminister.

Szansa dla polski spółek energetycznych

Jak wskazał, pierwsza faza pomocy publicznej daje szanse polskim spółkom energetycznym: PGE Baltica czy Baltic Power z grupy PKN Orlen.

"W systemie aukcyjnym szanse polskich spółek energetycznych maleją, bo do głosu dojdą światowi potentaci, którzy, rywalizując ceną, będą mieć większe możliwości" - powiedział Zyska.

Projekt ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej przewiduje, że w pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE. Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika z przepisów UE dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowo, taki mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody KE.

Okres wsparcia dla morskich farm do 25 lat

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii OZE, maksymalny okres wsparcia dla morskich farm wyniesie 25 lat.

Podatek (opłata) od morskich farm wiatrowych

W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, morskie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w takim samym zakresie jak technologie OZE rozwijane na lądzie (którego uiszczanie jest obowiązkowe w przypadku technologii OZE rozwijanych na lądzie).

Konieczne jest zatem, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, ujednolicenie obciążeń dla wszystkich projektów OZE w kraju, niezależnie od głównego nośnika energii oraz miejsca wytwarzania. Z tego względu, uzasadnione jest nałożenie na wytwórców wytwarzających energię elektryczną z energii wiatru na morzu odrębnej opłaty koncesyjnej, która uczyni porównywalne obciążenia dla wszystkich technologii OZE.

Projektowany mechanizm przewidziany jest nie tylko w odniesieniu do 25-letniego okresu wsparcia, lub do instalacji realizowanych w oparciu o projektowany system wsparcia, ale ma charakter ogólny. Zaproponowane rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowej opłaty w odniesieniu do morskich farm wiatrowych na poziomie koncesjonowania źródeł wytwórczych ma na celu realizację ww. założeń.

Wysokość podatku (opłaty) od morskich farm wiatrowych

Podstawą nowej opłaty będzie moc zainstalowana danej morskiej farmy wiatrowej. Opłata zostanie wyrażona jako iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej morskiej farmy wiatrowej wyrażonej w MW odpowiedniego współczynnika określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne.

Wysokość przedmiotowego współczynnika szacuje się na poziomie 23 000 zł/MW biorąc pod uwagę równoważenie obciążeń fiskalnych morskich i lądowych technologii wiatrowych, jako różnica pomiędzy:

przeciętną wysokością podatku od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych, wynoszącą 36 tys. PLN/MW na rok, pomniejszoną o: średnią opłatę za wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej przeliczoną na jeden rok eksploatacji projektu, wynoszącą 5 tys. PLN/MW/rok oraz średni podatek od nieruchomości wynikający z zastosowania 2% podatku od nieruchomości do oszacowanej wartości lądowej części infrastruktury morskiej farmy wiatrowej, wynoszący 8 tys. PLN/MW/rok.

