Stawka opłaty OZE w 2020 roku bez zmian na poziomie 0 zł

Tzw. opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE. Związana jest z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii z odnawialnych źródeł w krajowym miksie energetycznym.

Urząd dodał, że wytwórcy zielonej energii konkurują cenowo biorąc udział w aukcjach OZE organizowanych przez Prezesa URE. Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń - który jest dysponentem opłaty OZE - wypłaci wytwórcom różnicę. I właśnie na ten cel pobierana jest od wszystkich odbiorców energii opłata OZE.

"Na kalkulację stawki i jej wysokość w 2020 roku miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przebiegu inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych" - wyjaśnił cytowany w komunikacie szef URE Rafał Gawin.

Urząd wskazał, że bardzo istotne przy kalkulacji wysokości stawki są także ceny notowane na hurtowym rynku energii (Towarowej Giełdzie Energii), a te utrzymują się ostatnio na relatywnie wysokim poziomie. "Ponadto Zarządca Rozliczeń w pierwszych dwóch latach funkcjonowania opłaty OZE, kiedy jej wysokość wynosiła odpowiednio 2,51 i 3,70 zł/ MWh, zgromadził na dedykowanym projektowi rachunku środki pozwalające na pokrycie obecnego zapotrzebowanie wytwórców" - zapewniono.

Stawka opłaty OZE jest jedną ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii. Opłaty te dystrybutorzy zaczęli pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie przedmiotowych przepisów. Wpływy z tytuły opłaty OZE są rozliczane przez Zarządcę Rozliczeń, który jest dysponentem opłat OZE. (PAP)

autor: Michał Boroń

