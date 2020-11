Krajowy wyspecjalizowany urząd skarbowy - projekt rozporządzenia

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe - zmiany od 2021 r.

Chodzi o projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. W środę 18 listopada 2020 r. został on opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono w dołączonej do uzasadnienia Ocenie Skutków Regulacji, obecnie w Polsce funkcjonuje 20 urzędów skarbowych - tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych rozmieszczonych we wszystkich miastach wojewódzkich, z wyjątkiem województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Tam, z uwagi na potencjał gospodarczy tych regionów, utworzono większą liczbę tego typu urzędów - w województwie mazowieckim są trzy, po dwa w województwie śląskim i wielkopolskim. Głównym celem powołania tych urzędów było zgrupowanie w wyznaczonych urzędach podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Pracownicy wyspecjalizowanych urzędów zajmują się również podmiotami z tzw. kapitałem zagranicznym, prowadzącymi niewielkich rozmiarów działalność gospodarczą.





"Dlatego też, aby zapewnić pierwotny cel utworzenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zasadnym jest wprowadzenie zmian w celu dopasowania modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi podmiotów kluczowych, dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych" - napisano.

Projekt przewiduje zmianę funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Zaplanowano powstanie, na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, zapewniającego kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym. Urząd ten ma prowadzić jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju.

Urząd ten ma obsługiwać: podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład, banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki publiczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód lub obrót przekroczył kwotę 50 mln euro.

Poza tym w strukturze wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie działać dziewiętnaście urzędów (w każdym województwie po jednym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy właściwy dla obszaru całego kraju (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).

Wyspecjalizowane US o zasięgu wojewódzkim będą obsługiwać m.in.: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, jednostki samorządu terytorialnego, oddziały lub przedstawicielstwa firm zagranicznych, czy osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód bądź obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro.

Natomiast Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, oprócz wymienionych wyżej kategorii podatników i płatników o zasięgu krajowym będzie właściwy również dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych.

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Struktura wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 2021 roku

Z obecnie funkcjonujących 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie wyodrębniony jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym oraz dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.

Jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewni kompleksową i profesjonalną obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie);

Dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–7 projektu (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).

Jakie kategorie podatników i płatników będą od 2021 roku obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe? Właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) obsługiwać będzie:

podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,

banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),

krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180),

spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.),

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro.

Dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim obsługiwać będzie:

banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449 z późn. Zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);,

jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);. Podmioty te, ze względu na powstałe w 2016 r. zmiany oraz specyfikę w zakresie rozliczeń podatkowych, wymagają od urzędów skarbowych większego zaangażowania oraz pogłębionej analizy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, indywidualne jednostki budżetowe – np. kilka szkół z jednej gminy – winny rozliczać się jako jeden podmiot np. jako gmina. Przed tym wyrokiem jednostki budżetowe rozliczały się samodzielnie, niekiedy nawet w różnych urzędach skarbowych,

oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252);

przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód ustalony według zasad przyjętych w § 3 o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro;

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro;

Jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim, tj. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (oprócz obsługi ww. kategorii podatników i płatników z województwa mazowieckiego), będzie również wyspecjalizowanym urzędem o zasięgu krajowym właściwym również dla:

jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695),

jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105, z późn. zm.).

- jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo - projekt opublikowany 18 listopada 2020 r.