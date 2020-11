Tarcza branżowa dla firm uchwalona przez Sejm

Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 433 posłów, 3 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

W środę 18 listopada 2020 r. późnym wieczorem sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała, by Sejm poparł poprawki, których celem będzie rozszerzenie pomocy państwa w związku z koronawirusem na kolejne branże w tym m.in. o muzea i uzdrowiska. Komisja polityki społecznej ostatecznie zarekomendowała Sejmowi, by przyjął część poprawek, które zgłosił klub PiS.





Posłowie poparli m.in. zmianę, która - jak tłumaczył podczas prac parlamentarnych wiceminister w rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak - pozwoli dofinansować na 3 miesiące miejsca pracy w określonych branżach dotkniętych przez koronawirusa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zgodnie ze znajdującą się w poprawce klasyfikacją PKD). Wiceminister wskazał, że odpowiednie zmiany, które uzyskały poparcie komisji w tej sprawie pozwolą też na wydanie odpowiedniego rozporządzenia rozszerzającego ewentualny katalog uprawnionych branż do otrzymania pomocy.

Poparcie uzyskała też zmiana, która rozszerzy grupę beneficjentów jednorazowego świadczenia postojowego m.in. o muzea, a także o podmioty świadczące pozaszkolną edukację artystyczną. Komisja poparła również poprawkę, która mówi o zwolnieniu z płacenia składek m.in. na ZUS od początku lipca do września, przez muzea oraz osoby świadczące usługi dla muzeów.

Posłowie nie zgodzili się z kolei m.in. na to, by to ZUS zamiast pracodawcy pokrywał koszty związane z nieobecnością pracownika m.in. w związku z jego kwarantanną. Nie było też zgody komisji na to, by przy udzielaniu pomocy państwa nie brać pod uwagę kryterium PKD (Polska Klasyfikacja Działalności jest katalogiem rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorca -PAP). Aprobaty nie zyskała też propozycja, by wydłużyć spłatę rat kredytów, leasingu firmom będących w kłopotach w skutek pandemii; czy poprawka znosząca limit, od której udzielana jest przez rząd rekompensata gminom z tytułu utraconych dochodów z opłaty targowej wz. z COVID-19. Obecnie ten limit wynosi 10 tys. zł rocznie. Jak mówił wiceminister Niedużak, rząd zastanawia się nad jego obniżeniem, tak by ewentualnie więcej gmin mogło skorzystać z rekompensaty. Nie zgodzono się też na to, by kryterium przyznania pomocy był spadek przychodów firm o 20 proc.

Posłowie PiS, którzy są autorami projektu noweli wskazali w uzasadnieniu, że celem nowych przepisów jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa czy też ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji. Chodzi o branżę gastronomiczną, a także fitness, targową, estradową, filmową, rozrywkową i rekreacyjną, fotograficzną i fizjoterapeutyczną. Większość z nich nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu-kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanym walką z COVID-19. Przykładowo, branża gastronomiczna nie może obecnie prowadzić działalności stacjonarnej.

MRPiT szacuje, że z tarczy branżowej skorzysta ok. 200 tys. firm; na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł. W ramach tarczy przewidziano takie instrumenty wsparcia, jak: zwolnienie ze składek ZUS (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w listopadzie niższego o 40 proc. rdr; świadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w październiku lub listopadzie niższego o 40 proc. r/r; dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Zakłada się możliwość wypłaty świadczeń do 30 czerwca 2021 r. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - przebieg procesu legislacyjnego

MRPiT o tarczy branżowej: m.in. 2 tys. zł dla firm do każdego miejsca pracy i do 5 tys. dotacji

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; 2080 zł jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego; 2 tys. zł dopłaty dla firm do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia; do 5 tys. zł dotacji; zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. zawiera uchwalona przez Sejm tarcza branżowa - wskazuje MRPiT.

Sejm uchwalił w czwartek w nocy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, tzw. antykryzysową tarczę branżową.

Pakiet ma pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami II fali pandemii - m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. W przypadku zniesienia opłaty przewiduje się rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie.

Ustawa zawiera rozwiązania przygotowane przez MRPiT, MF i KPRM. W Sejmie złożyli go posłowie PiS.

"Dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych branż, proponujemy nowe instrumenty wsparcia" - podkreślił Jarosław Gowin wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, cytowany w komunikacie resortu.

Jak powiedział, z jednej strony będą one polegały na zastosowaniu "tych narzędzi finansowych, jakich użyliśmy wiosną, tj. zwolnienie z ZUS albo postojowe". "Z drugiej strony, na wniosek kilku zrzeszeń pracodawców i przedsiębiorców, będziemy proponować długoterminowe środki finansowe, fundusze na restrukturyzację, na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pozostawimy przedsiębiorców samym sobie" – zaznaczył. Dodał, że resort na bieżąco prowadzi konsultacje z przedstawicielami branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

Według cytowanego w komunikacie wiceministra rozwoju, pracy i technologii Andrzeja Guta-Mostowego turystyka i inne branże najbardziej poszkodowane przez Covid-19 "będą teraz mogły liczyć na szybką pomoc". "Ustawa wprowadza uprawnienia dla Rady Ministrów, aby w drodze rozporządzenia przyznać postojowe lub zwolnić ze składek ZUS" - zaznaczył. Wiceszef MRPiT Marek Niedużak wskazał, że pomoc będzie przyznana za listopad, ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia ją przedłużyć na kolejne miesiące.

Resort szacuje, że zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla 32 kodów PKD to koszt 735,7 mln zł. Obejmie ok. 220 tys. płatników składek. Dodatkowe świadczenie postojowe mają kosztować 388 mln zł; tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł - ok. 1,1 mld zł; a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - ok. 1,85 mld zł. miesięcznie. Z kolei na zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r. przedsiębiorcy mają zaoszczędzić w sumie 137 mln zł.

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji. Najistotniejsze - jak zaznacza resort - to: zwolnienie z ZUS - "zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące"; jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - "dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące" oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mają zaoszczędzić 137 mln zł.

W ramach przepisów przewidziano też dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Z kolei w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie ma wynieść do 5 tys. zł., a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - 2 tys. zł przez trzy miesiące.

Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku "opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.". Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. Są to: "prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności, zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.".

Z kolei dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe ma przysługiwać osobom, które "prowadziły na dzień 30 września 2020 r." jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. - 2 tys. 80 zł. "Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40 proc., przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r." - tłumaczy resort. Ma ono wynosić 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a 50 proc. dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej.

Wyjaśniono, że konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Natomiast o dotację do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 220 tys. przedsiębiorców, łącznie na ok. 1,1 mld zł. Według resortu będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie na 30 września 2020 r.: wykazać jedną z określonych rodzajów działalności; nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej. Z kolei przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

"Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl" - wskazano. (PAP)

Według MRPiT przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń (termin składania wniosków do 10.06.2021), mikropożyczek i świadczenia postojowego do 30 czerwca 2021. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

