ZUS uruchomił e-wizyty w języku migowym

e-wizyty w ZUS w języku migowym

Aby zarezerwować spotkanie z ekspertem wystarczy wejść na stronę ZUS i kliknąć w okienko „Umów e-wizytę w języku migowym”. E-wizyta jest dostępna dla wszystkich klientów Zakładu, bez względu na miejsce pobytu.

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą on-line uzyskać poradę w języku migowym w zakresie emerytur i rent oraz zasiłków.





System do umawiania i przeprowadzania wideorozmów został uruchomiony w październiku 2020 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z firmą informatyczną Comarch. Do tej pory eksperci ZUS przeprowadzili blisko 31 tys. takich spotkań. Narzędzie informatyczne zostało zbudowane na bazie oprogramowania dla placówek medycznych, które służy do przeprowadzania wideokonsultacji pacjentów z pracownikami służby zdrowia. Na potrzeby projektu e-wizyt w ZUS system został uzupełniony o kilka nowych funkcjonalności m.in.: niezależny moduł rejestracji oraz wielostanowiskowy model obsługi, który jest odzwierciedleniem rzeczywistych punktów obsługi klientów Zakładu. System działa z poziomu przeglądarki internetowej, co oznacza, że nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

- W zeszłym roku zdecydowaliśmy się na uruchomienie e-wizyt, aby umożliwić klientom załatwianie spraw w ZUS bez wychodzenia z domu. Widzimy, że to rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem, dlatego stale rozbudowujemy zakres spraw, które można załatwić podczas spotkania on-line z ekspertem z ZUS. Teraz z e-wizyty będą mogły korzystać osoby niesłyszące i niedosłyszące – mówi Magdalena Mazur – Wolak, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w ZUS.

- Wspólnie z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracujemy nad rozbudową systemu e-wizyt. Zależy nam na tym, aby klienci urzędu mogli w łatwy sposób załatwić swoje sprawy za pośrednictwem systemu informatycznego – dodaje Jarosław Brzeziński z Comarch, który jest odpowiedzialny za realizację projektu e-wizyta w ZUS.

Co załatwisz podczas e-wizyty

Podczas wideorozmowy klienci ZUS mogą porozmawiać z ekspertem o sprawach związanych z emeryturami krajowymi oraz międzynarodowymi, rentami, wypłatą zasiłków, prowadzeniem firmy, a także uzyskać informacje o zasadach korzystania z tzw. tarczy antykryzysowej. Podczas spotkania istnieje również możliwość potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- Nasi konsultanci dziennie obsługują ponad 600 e-wizyt. Najczęściej udzielają informacji na temat świadczeń emerytalnych i rentowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej - wylicza Magdalena Mazur – Wolak.

Jak się umówić na e-wizytę

E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem ZUS. W trakcie spotkania on-line klienci mogą załatwić większość spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Do połączenia się z pracownikiem ZUS wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. Na e-spotkanie można umówić się, wchodząc na stronę: https://www.zus.pl/e-wizyta. Rezerwując e-wizytę w ZUS należy wybrać jej zakres tematyczny.

Dzień przed spotkaniem osoba, która umówiła się na e-wizytę w ZUS, na wskazany podczas rejestracji adres mailowy otrzyma wiadomość z przypomnieniem o konsultacji oraz linkiem do platformy. W dniu e-wizyty, na godzinę przed spotkaniem, otrzyma SMS-a – jeśli podczas rezerwacji podała numer telefonu komórkowego. Po otwarciu linka nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.

Na e-wizyty można umówić się w dni robocze w godzinach 9.00-14.00.