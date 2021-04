Zwolnienie z VAT dla towarów i usług dystrybuowanych przez UE

Zwolnienie z VAT dla towarów i usług dystrybuowanych przez Unię w czasach kryzysu

Do towarów i usług objętych proponowanym zwolnieniem należą m.in. testy diagnostyczne i materiały do ich przeprowadzania oraz sprzęt laboratoryjny; środki ochrony osobistej, jak rękawice, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji; namioty, łóżka polowe, odzież i żywność; środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki; preparaty krwiopochodne lub przeciwciała.

Jeśli pomysł zostanie zaaprobowany przez Parlament Europejski i Radę UE to Komisja oraz inne agencje i organy UE będą mogły importować i nabywać towary i usługi bez VAT pod warunkiem, że zakupione produkty będą dystrybuowane w ramach reagowania kryzysowego w UE. Odbiorcami będą mogły być państwa członkowskie lub strony trzecie, takie jak krajowe organy lub instytucje (np. szpitale, krajowe organy ds. zdrowia lub reagowania kryzysowego).

Podatek VAT pobierany od niektórych transakcji obciążeniem

"Źródłem tej decyzji są doświadczenia nabyte w trakcie pandemii koronawirusa. Okazało się między innymi, że podatek VAT pobierany od niektórych transakcji staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym i tak już ograniczone budżety. Dzisiejsza inicjatywa ma zatem zmaksymalizować skuteczność funduszy UE wykorzystywanych w interesie publicznym do reagowania na sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe i stany zagrożenia zdrowia publicznego. Jej celem jest również wzmocnienie na poziomie Unii organów ds. zarządzania klęskami żywiołowymi i kryzysami, takich jak organy tworzące Europejską Unię Zdrowotną i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności" - czytamy w oświadczeniu uzasadniającym inicjatywę KE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz

