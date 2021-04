Mniejsze wpływy z kontroli podatników w 2020 r.

Zmniejszenie wpływów z kontroli w 2020 r. to skutek pandemii

W 2020 r. średnia kwota ustaleń na jedną zakończoną procedurę kontrolną dotyczącą podatków uplasowała się na poziomie 198 tys. zł - wynika z danych zaprezentowanych przez firmę podczas wtorkowego webinarium poświęconego m.in. kontrolom podatkowym. Dla porównania, w 2019 r. kwota ta wynosiła 208,6 tys. zł, a w 2018 r. 199 tys. zł.



Wartość nieprawidłowości skutkujących uszczupleniami podatkowymi to według Deloitte w 2020 r. 2 mln 600 tys. zł.



Jak ocenili eksperci firmy, działania organów podatkowych w Polsce są coraz bardziej ustrukturyzowane i coraz bardziej skuteczne w wykrywaniu nieprawidłowości.



Zmniejszenie wpływów z kontroli w 2020 r. to zdaniem Deloitte wynik pandemii koronawirusa.



Zwiększeniu wydajności organów sprzyjają jednak skupienie na konkretnych tematach i transakcjach, procedury kontrolne nakierowane na duże podmioty, a także dostęp administracji skarbowej do zaawansowanych narzędzi dających możliwość sprawnego poruszania się po systemach informatycznych i szczegółowej analizy rozliczeń przedsiębiorstw. Korzystnie oddziałują również rosnące zainteresowanie organów podatkowych ustaleniem osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, a także regularne, restrykcyjne zmiany w prawie podatkowym i karnym skarbowym.

Z powodu pandemii wzrosło ryzyko związane z odbiorem dokumentów i terminami, których ustalanie - np. w celu oględzin akt - znacznie się utrudniło. Kontrole zaczęły być przedłużane w związku z restrykcjami sanitarnymi w urzędach, co utrudniło również bieżący kontakt z podmiotem kontroli i spotkania związane z postępowaniami. Pomocne okazało się praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych - ePUAP, podpisów elektronicznych oraz możliwości złożenia czynnego żalu przez internet.

reklama reklama



Firmy muszą nadążać za zmianami prawa

Eksperci wskazali, że z punktu widzenia firm niezbędne jest stałe i systematyczne monitorowanie rzeczywistości prawnej, w której występują częste zmiany mające wpływ również na bieżące kontrole skarbowe i rozliczenia podatkowe. Dla przedsiębiorstw niekorzystne może być również to, że ze względów sanitarnych obecnie nie ma możliwości wygłaszania mów końcowych w postępowaniach przed WSA i NSA - orzekanie odbywa się bowiem na posiedzeniach niejawnych.

Organizacje w odpowiedzi na zaistniałe wyzwania powinny identyfikować i wdrażać procesy podatkowe - ocenili przedstawiciele Deloitte. Ich celem może być zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego spółki, członków jej zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, a także zwiększenie efektywności procesów rozliczeń podatkowych, jak i ich strukturyzacja w sposób umożliwiający lepsze dostosowanie danej firmy czy organizacji do restrykcyjnych przepisów i dynamicznych zmian w otoczeniu podatkowym.

Istotnym elementem - nie tylko podczas pandemii - jest zarządzanie wymianą informacji z organami podatkowymi przez ustanowienie pełnomocnika ogólnego - wskazała firma Deloitte. Służy to m.in. ograniczeniu ryzyka nałożenia potencjalnych sankcji np. w wyniku niedotrzymania terminów. (PAP)

mfr/ pad/