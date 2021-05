Przewożenie gotówki przez granice UE. Ministerstwo Finansów informuje, że 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Przewożenie gotówki przez granice UE - nowe przepisy od 3 czerwca 2021 r.

Te nowe przepisy, to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty.



Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających środki pieniężne przez granicę UE i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone.



Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

Nie tylko gotówka. Czym są środki pieniężne?

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ww. Rozporządzenia „środki pieniężne” oznaczają:

- gotówkę;

- zbywalne papiery na okaziciela;

- towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości;

- karty przedpłacone;

"Gotówka” to banknoty i monety, które znajdują się w obiegu jako środek wymiany lub znajdowały się w obiegu jako środek wymiany i można je wciąż wymienić w instytucjach finansowych lub bankach centralnych na banknoty i monety znajdujące się obecnie w obiegu jako środek wymiany.

„Zbywalne papiery na okaziciela” to instrumenty inne niż gotówka, które uprawniają ich posiadaczy do żądania pewnej kwoty pieniężnej po okazaniu tych instrumentów, bez konieczności potwierdzenia tożsamości lub prawa do tej kwoty. Te instrumenty to:

- czeki podróżne; oraz

- czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela albo podpisane, lecz bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, indosowane bez ograniczeń, wystawione na fikcyjnego odbiorcę płatności lub występujące w innej formie, która powoduje przejście tytułu do nich przy ich przekazaniu;

„Towar używany jako wysoce płynny środek przechowywania wartości” oznacza towar, wymieniony w załączniku I do Rozporządzenia (pkt 1), który charakteryzuje wysoki stosunek wartości do objętości i który można bez trudu wymienić na gotówkę na łatwo dostępnych rynkach obrotu, ponosząc tylko niewielkie koszty transakcyjne. Chodzi tu o monety o zawartości złota co najmniej 90 %; oraz kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5 %.

„Karta przedpłacona” oznacza kartę niespersonalizowaną, wymienioną w załączniku I pkt 2, przechowującą wartość pieniężną lub środki bądź oferującą dostęp do wartości pieniężnych lub środków, która może być wykorzystana do celów transakcji płatniczych, nabycia towarów czy usług lub do wypłaty gotówki, w przypadku gdy taka karta nie jest powiązana z rachunkiem bankowym.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy

W przypadku, gdy pieniądze w transporcie w wysokości co najmniej 10 000 euro są wwożone do Unii lub wywożone z Unii:

jeśli deklarację składa podróżny – ma obowiązek zgłoszenia pieniędzy,

jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach - organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela danych środków pieniężnych - w zależności od przypadku - aby złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Wzory formularzy - deklaracja środków pieniężnych, formularz ujawnienia środków pieniężnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/776 z dnia 11 maja 2021 r. ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii określa wzory:

- Formularza deklaracji środków pieniężnych,

- Formularza ujawnienia środków pieniężnych,

- Dodatkowych arkuszy dołączanych do formularzy,

- Formularzy do celów urzędowych.

Rozporządzenie to określa również zasady wymiany informacji dot. przewożonych środków pieniężnych przez granice UE między właściwymi organami państw członkowskich UE za pośrednictwem systemu informacji celnej.