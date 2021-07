System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

viaTOLL i eTOLL. Ministerstwo Finansów przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) do 30 września 2021 r. System e-TOLL działa od 24 czerwca 2021 r. Przedłużenie umowy oznacza okres przejściowy dla przewoźników i równoległe funkcjonowanie systemów viaTOLL i eTOLL.

viaTOLL i eTOLL

Wnoszenie opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL możliwe jest od 24 czerwca 2021 r. Od tego dnia dostępne są usługi e-TOLL. Wcześniej, od 25 maja br. została udostępniona możliwość rejestracji w nowym systemie na stronie etoll.gov.pl. Do dyspozycji użytkowników jest też sukcesywnie uruchamiana sieć miejsc obsługi klienta oraz całodobowa infolinia świadcząca pomoc użytkownikom systemu e-TOLL.

– Analizujemy z uwagą opinie pierwszych użytkowników. Wdrożyliśmy pierwsze zmiany w systemie e-TOLL w zakresie wysyłki powiadomień i kwoty minimalnej wpłaty. Pracujemy nad uproszczeniem procesu rejestracji dla użytkowników aut osobowych – wskazuje Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów, funduszy i rozwoju regionalnego do spraw informatyzacji.

Wraz z przejęciem zadania poboru opłat drogowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów stało się stroną umowy na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL) zawartej w sierpniu 2018 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z Instytutem Łączności. Podpisany aneks przedłuża okres świadczenia usługi utrzymania ESPO do 30 września br.

viaTOLL - okres przejściowy dla przewoźników

Podpisany aneks wyznacza ostateczną datę wygaszania systemu viaTOLL, czyli 30 września 2021 r. Umożliwia on wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system oparty na technologii DSRC oraz nowy bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to ułatwi użytkownikom pojazdów ciężkich dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu.

– Zachęcamy przewoźników do przechodzenia do nowego systemu, nie zostawiania tego procesu na ostatnią chwilę – mówi Przemysław Koch

Oprócz okresu przejściowego przewidziano też pomoc dla branży transportowej w postaci ulgi na dostosowanie w podatkach dochodowych.

Ulga e-TOLL już obowiązuje

Przepisy ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej ulgę na zakup urządzeń OBU/ZSL weszły w życie 29 czerwca 2021 r.

Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu. Wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.