Rejestracja w e-TOLL za pomocą kart flotowych i inne nowości

Rejestracja w e-TOLL. W nowym systemie e-TOLL można już rejestrować się za pośrednictwem operatorów kart flotowych. Lista dostawców OBU i ZSL dopuszczanych do systemu e-TOLL jest coraz dłuższa, dzięki czemu każdy kierowca ma szeroki wybór urządzeń. System viaTOLL zostanie wygaszony 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają do jak najszybszej zmiany viaTOLL na e-TOLL.

System e-TOLL

Od 24 czerwca 2021 r. w systemie e-TOLL możliwe jest wnoszenie opłat za przejazd pojazdem ciężkim po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd pojazdów ciężkich i lekkich po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4). Od tego dnia większość usług e-TOLL jest dostępne dla użytkowników.

Do dyspozycji użytkowników e-TOLL jest sukcesywnie rozbudowywana sieć Miejsc Obsługi Klienta oraz całodobowa infolinia.

Ważne!

System viaTOLL zostanie wygaszony 30 września 2021 r.

Uruchomienie rejestracji w e-TOLL za pośrednictwem operatorów kart flotowych

Dostępna jest możliwość rejestracji w nowym systemie za pośrednictwem operatorów kart flotowych. W tym celu zapraszamy do kontaktu z operatorami kart: E100, PLOSE, UTA, BP-Aral, Circle K, DKV, EuroShell, EuroWAG, Eurotoll, LogPay, Mercedes Card, MSTS-Tolls.

Dostawcy karty flotowych zapewniają pełną rejestrację w systemie e-TOLL dla kont z odroczoną płatnością oraz kont przedpłaconych.

Jeżeli zdecydujesz się na rejestrację bezpośrednio przez dostawcę kart flotowych pamiętaj, że może on poprosić o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących rejestrowanego podmiotu lub pojazdów.

Lista dopuszczonych dostawców OBU i ZSL coraz dłuższa

Liczba dopuszczonych do sytemu e-TOLL dostawców urządzeń OBU/ZSL przekroczyła 25 podmiotów. Użytkownicy mają do wyboru ponad 80 typów urządzeń o różnych funkcjonalnościach oferowanych przez dopuszczonych dostawców. Do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej cały czas zgłaszają się kolejni operatorzy, którzy chcą jak najszybciej przetestować swoje urządzenia.

Aktualne listy dostawców:

Ważne!

MF i KAS przypominają, że przed rozpoczęciem przejazdu każde urządzenie trzeba przypisać do pojazdu podczas rejestracji w Internetowym Koncie Klienta e-TOLL.

Zakupione urządzenie można odliczyć od podatku

Przepisy wprowadzające ulgę na zakup urządzeń OBU/ZSL obowiązują od 29 czerwca 2021 r. Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu. Wysokość odliczenia będzie uzależniona od liczby posiadanych urządzeń OBU/ZSL. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

Kolejne zmiany w e-TOLL

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad wprowadzeniem kolejnych zmian i udogodnień w sposobie rejestracji w IKK oraz w aplikacji mobilnej e-TOLL PL.

Ponadto parlament zakończył prace nad ustawą z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza dla użytkowników systemu e-TOLL obniżkę stawek opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą. Aktualne ustawa oczekuje na podpis prezydenta.