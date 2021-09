Budżet państwa na 2022 rok - Rada Ministrów przyjęła projekt

Budżet państwa na 2022 rok. 28 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2022 r. wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Budżet państwa 2022

W 2022 r. rząd będzie kontynuować politykę, której celem jest szybka odbudowa polskiej gospodarki w związku z COVID-19. Sytuacja w sektorze finansów publicznych jest stabilna. Po sierpniu nadwyżka w budżecie na 2021 r. wynosi ponad 43 mld zł. To zasługa odpowiedzialnej polityki budżetowej, która połączona jest z realizacją ambitnych programów społecznych.

Do budżetu na 2022 r. włączone zostaną nowe elementy, które daje Polski Ład. To m.in. historyczna obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków, czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który – obok programu „500+” czy „Dobry Start” – jeszcze bardziej wzmocni polskie rodziny.

Według prognoz, PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9 proc., a w 2022 r. jego tempo wyniesie 4,6 proc.

a w 2022 r. jego tempo wyniesie W 2022 r. dochody budżetu państwa osiągną poziom 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ukształtuje się na poziomie 30,9 mld zł.

a wydatki Deficyt ukształtuje się na poziomie Rząd działa zgodnie z zalecaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska rekomenduje Polsce prowadzenie polityki budżetowej wspierającej wzrost gospodarczy.

Dlatego więcej środków trafi m.in do systemu ochrony zdrowia. Nie zabraknie ich też na programy społeczne, obronność, rolnictwo i oświatę oraz na inwestycje dotyczące transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przewidziane jest też zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wydatki budżetu państwa w 2022 roku

Dzięki skutecznym działaniom uszczelniającym system podatkowy oraz rosnącym wpływom z podatków rząd zapewni m.in.:

zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB,

środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89 proc . oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,5 tys. zł.

. oraz dodatkowo emeryturę bez podatku do 2,2 proc. PKB na obronność,

PKB na obronność, zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego,

i ochrony dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Wskaźniki gospodarcze w 2022 roku

Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc.

Inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5 922 zł.

Spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Deficyt i dług w 2022 roku

W tym i kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia, ogłoszoną przez Komisję Europejską. Klauzula zawiesza unijne reguły fiskalne i pozwala na zwiększone wydatki – to bardzo ważny instrument w odbudowie gospodarek po COVID-19.

Podobnie jest w przypadku krajowych reguł – obecnie jesteśmy na ścieżkach dojścia do Stabilizującej Reguły Wydatkowej. Daje nam to dodatkowe możliwości w okresie odbicia po COVID-19.

Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie ok. 2,8 proc. PKB, czyli poniżej granicy 3 proc. PKB. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 5,3 proc. PKB, czyli mniej niż prognozowany przez Komisję Europejską w Spring Forecast średni deficyt w UE na poziomie 7,5 proc.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.

Relacja długu publicznego do PKB sukcesywnie spada – w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. i w 2022 r. do 2021 r., według wszystkich definicji. Kryterium z Maastricht 60 proc. PKB pozostaje spełnione, a krajowe progi ostrożnościowe są niezagrożone. Maleje też limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa.

W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe wydatki związane z walką z konsekwencjami pandemii będą wygasać, co ograniczy deficyt. Projekty finansowane z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą utrzymać solidny wzrost gospodarczy. Taka sytuacja przyczyni się do redukcji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB do 52,9 proc. w 2025 r.

Rząd wyciąga wnioski z poprzedniego światowego kryzysu gospodarczego. Idąc za radą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie zamierzamy zbyt szybko zacieśniać polityki fiskalnej, aby nie zdusić wzrostu gospodarczego.