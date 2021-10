Deklaracje PCC-2 i SD-2 w e-Urzędzie Skarbowym - usługi dla notariuszy

PCC-2 i SD-2 w e-Urzędzie Skarbowym. Ministerstwo Finansów poinformowało 1 października 2021 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) udostępniona została nowa usługa przeznaczona dla notariuszy – możliwość złożenia deklaracji PCC-2 i SD-2. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym.

Deklaracje PCC-2 i SD-2 w e-Urzędzie Skarbowym i kolejne planowane usługi dla notariuszy

- e-Urząd Skarbowy to nowoczesny kanał komunikacji, który cały czas rozbudowujemy uwzględniając potrzeby różnych grup naszych klientów. Najnowsza usługa przeznaczona jest dla notariuszy, którzy zobowiązani są do przesyłania nam deklaracji PCC-2 i SD-2. Od dziś mogą już składać te dokumenty korzystając z e-US. W ramach tego wdrożenia udostępniamy także usługę podglądu informacji z dokumentów notarialnych (aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych) na koncie podatnika (dokumenty które jego dotyczą) i na koncie notariusza w e-US (dokumenty które sporządził) – informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Do 7 listopada 2021 r. deklaracje PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym. Po tym terminie nastąpi wyłączenie interaktywnych formularzy na wspomnianym portalu. Natomiast deklaracje będzie można nadal przesyłać poprzez interfejs API z zewnętrznych systemów informatycznych, w tym z systemów służących do obsługi kancelarii notarialnych.

- Planujemy już kolejne zmiany dotyczące notariuszy. Zamiast przekazywać do organów KAS papierowe odpisy z aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych, notariusze będą przesyłać nam informacje o tych dokumentach w formie elektronicznej. Będzie to znaczne ułatwienie dla notariuszy, ale też dla pracowników urzędów skarbowych i umożliwi udostępnienie kolejnych usług w e-US. Chcemy, żeby te zmiany zaczęły obowiązywać od początku 2022 r. – dodaje wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

Czym jest e-Urząd Skarbowy (e-US)?

e-Urząd Skarbowy to kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na stronie podatki.gov.pl. Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Budowany jest etapami do września 2022 r.

- e-US cieszy się dużą popularnością. Dotychczas zalogowano się do niego ponad 47,4 mln razy. Złożono ponad 37 tys. pism ogólnych. Za pomocą e-US można przekazać do urzędu skarbowego np. czynny żal czy zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż podany w wykazie podatników VAT. W e-US podatnicy złożyli czynny żal już ponad 30 tys. razy, a ZAW-NR blisko 13,6 tys. razy – wskazuje zastępca Szefa KAS Anna Chałupa.

Usługi e-Urzędu Skarbowego

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in. skorzystać z usługi Twój e-PIT umożliwiającej złożenie rocznego zeznania PIT. W serwisie można też uzyskać informacje o zwrocie PIT i VAT. Z tej funkcjonalności skorzystano już ok. 415 tys. razy.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest również zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd np. o zmianie adresu zamieszkania. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystało ponad 23,7 tys. podatników.

Ponadto w e-Urzędzie Skarbowym klienci KAS mają dostęp m.in. do wykazu mandatów karnych – z tej możliwości skorzystali już blisko 1,7 mln razy. Mogą również realizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat.

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w e-US dostępna jest aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do elektronicznego poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.