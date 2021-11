Polski Ład: Zmiany podatkowe. 29 października 2021 r. zakończyły się prace legislacyjne w Sejmie i Senacie nad podatkową częścią Polskiego Ładu. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Kwota wolna na europejskim poziomie, brak opodatkowania płacy minimalnej i dla 2/3 emerytów – to kluczowe zmiany tej ustawy. Nowe przepisy podatkowe mają też wspierać innowacje, ekspansję zagraniczną, inwestycje i rozwój firm. System podatkowy ma stać się (wg zamierzeń Rządu) jednym z motorów wzrostu gospodarczego. Wpłynie również pozytywnie na rynek pracy zmniejszając koszty zatrudnienia i zachęcając do powrotu Polaków mieszkających za granicą. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Obniżka podatków - dla kogo?

Polski Ład to historyczna obniżka podatków. Dzięki niej w portfelach Polaków zostanie ok. 17 mld zł rocznie. Niższe podatki zapłaci niemal 70 proc. podatników, czyli aż 17,5 mln Polaków. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys.

Chcemy by w Polsce żyło się lepiej i by nasza gospodarka nabrała rozpędu. Dlatego podatkowa część Polskiego Ładu to nie tylko reforma klina podatkowego, dzięki której w portfelach naszych obywateli będzie zostawało więcej pieniędzy. To też szereg rozwiązań dla przedsiębiorców wspierających proces inwestowania w Polsce, co będzie miało przełożenie na wzrost konkurencyjności naszej gospodarki. Kolejnym elementem są działania, które zmobilizują do uczciwego płacenia składek i podatków, bez szukania przed nimi ucieczki – wyjaśnia minister finansów Tadeusz Kościński.

Dziś zakończyła się nasza praca nad podatkowym pakietem Polskiego Ładu. Za nami konsultacje, spotkania i negocjacje, które prowadziliśmy od połowy maja niemal do samego końca. Intensywne, konstruktywne rozmowy prowadziliśmy ze zrzeszeniami przedsiębiorców, przedstawicielami biznesu oraz branży księgowej i doradczej. W ich wyniku projekt uległ ważnym zmianom. Pojawiły się w nim nowe rozwiązania dla firm i dla rodzin, a także ułatwienia w rozliczeniach. Zarazem projekt utrzymał swój pierwotny zamysł, jakim było przywrócenie elementarnej sprawiedliwości w płaceniu podatków w Polsce i nadanie impulsu do szybkiego rozwoju polskiej gospodarki – zaznacza wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład: Najważniejsze zmiany podatkowe

Najważniejsze rozwiązania:

Historyczny wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.

Kolejna obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł

Fair Play w zakresie składki zdrowotnej.

Podatkowy restart gospodarki – cały pakiet rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.

Podatkowe fair play wobec państwa.

Kwota wolna od podatku

Podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł – będzie taka sama dla wszystkich uprawnionych do korzystania z niej, niezależnie od zarobków. To odważny ruch na rzecz osób mniej zarabiających. Niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT. PIT, dzięki podniesieniu kwoty wolnej, nie będą płacić osoby najuboższe i prawie 2/3 emerytów i rencistów. Od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek o stawce 32% płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Polski Ład to projekt, który wprowadza polski system podatkowy w XXI wiek, równając go z najnowocześniejszymi systemami podatkowymi Europy. To projekt, który wprowadza w naszym systemie podatkowym to, co od dziesiątek lat jest na Zachodzie całkowitym standardem. Kwotę wolną od podatku, która chroni przed opodatkowaniem niższe wynagrodzenia oraz świadczenia ogromnej większości emerytów – wyjaśnia wiceminister Sarnowski

Obniżka stawek ryczałtu

Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów, stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. na 14 proc. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc.

Wsparcie dla seniorów i rencistów

Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc. emerytów i rencistów, czyli ponad 8 mln osób. 2/3 w ogóle nie zapłaci PIT. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Już teraz takich osób jest 142 tys. W 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

Wsparcie dla rodzin

Rodzice korzystający z ulgi na dzieci będą mogli otrzymać zwrot do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zapłaconych składek zdrowotnych. Ze zwiększonego limitu zwrotu ulgi na dzieci skorzysta aż 556 tys. rodziców. W ich kieszeniach zostanie w przyszłym roku ponad 500 mln zł.

Wprowadzamy też PIT-0 dla rodzin 4+. Rozwiązanie dotyczy rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci (niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami). W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł. Skorzysta na tym ponad 110 tys. rodziców – podatników.

Polski Ład to również preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Będą one polegały na odliczeniu od podatku kwoty 1 500 zł, tj. kwoty nieznacznie wyższej od obecnej korzyści (wynoszącej średnio 1 154 zł), którą uzyskuje osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zmiany w składce zdrowotnej

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalny mechanizm, który będzie polegał na odliczeniu od dochodu określonej kwoty.

Przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu.

Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna będzie niska i bardzo prosta do zastosowania – wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy:

dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 107 tys. podatników rozliczających się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia.

Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu

z marca płatna do 20 maja.

Korzyści

Kasjer (etat) zarabiający 3 tys. zł brutto, (2203 zł netto) zyska ok. 1840 zł w ciągu roku.

Księgowa (etat) zarabiająca w firmie 5 tys. zł brutto (3613 zł netto), zyska ok. 560 zł w ciągu roku.

Ślusarz (własna działalność) z dochodem 4 tys. zł brutto (2480 zł netto), zaoszczędzi rocznie ok. 2 tys. zł rocznie.

Kosmetyczka (własna działalność) z dochodem 3 tys. zł brutto (1620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1,3 tys. zł rocznie.

Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto (4,9 tys. zł netto), gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie zyskają 328 zł („na rękę”), czyli prawie 4 tys. zł rocznie. Małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgi na dwójkę dzieci, czyli 2,2 tys. zł.

Rodzina 2+4, w której tylko jeden z małżonków zarabia miesięcznie 12 tys. zł brutto (drugi nie pracuje), zyska rocznie 9 934 zł.

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3,2 tys. zł brutto, czyli (2660 zł netto) zyska 1600 zł rocznie.

Małżeństwo emerytów, z których jeden osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie średniej, zyska 2997 zł „na rękę” rocznie.

Senior z miesięcznym przychodem z pracy ok. 3 tys. zł (ok. 36 tys. zł rocznie) w ogóle nie zapłaci podatku.

Proponowane zmiany to nie tylko kwestia elementarnej sprawiedliwości w opodatkowaniu, ale również ważny impuls, który poprawi sytuację na rynku pracy. Rekordowo niskie bezrobocie sprawia przedsiębiorcom odczuwalne kłopoty, ponieważ muszą się zmagać z niedostatkiem rąk do pracy. Brak lub niewielkie opodatkowanie niższych wynagrodzeń wpłynie na aktywizację osób biernych zawodowo. W ten sposób ułatwi firmom znalezienie pilnie potrzebnych pracowników. Dla firm zwiększających zatrudnienie, duże znaczenie będą miały również takie rozwiązania Polskiego Ładu jak PIT-0 dla powracających, który zachęci do powrotu do kraju naszych rodaków, i PIT-0 dla seniora. Dzięki PIT-0 dla seniora, doświadczeni pracownicy, którym pozwolą na to chęci, zdrowie i plany życiowe, będą mieli dodatkową zachętę do pozostania aktywnymi zawodowo pomimo wejścia w wiek emerytalny. Z korzyścią dla nich, dla pracodawców i dla ich młodszych kolegów, którzy mogą się od nich wiele nauczyć – podkreśla wiceminister Sarnowski.

Ulgi podatkowe dot. inwestycji i ekspansji

To szereg działań, które wzmocnią inwestycje firm, innowacyjność naszej gospodarki, a tym samym jej konkurencyjność. To:

Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.

Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.

Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.

Ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.

Ulga konsolidacyjna kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia.

Ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy.

Atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, które będą zachętą do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy.

Polski Ład przewiduje znaczne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie (te ostatnie – w zakresie tzw. funduszu inwestycyjnego). Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Ważną zmianą jest obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20 proc.

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu to regulacje, które znacznie ułatwią polskim firmom wejście w proces inwestowania. Z jednej strony zwiększą dostępność środków na inwestycje, ułatwią łączenie inwestorów, którzy posiadają pieniądze, z polskim biznesem, który ich pilnie potrzebuje dla zwiększenia produktywności czy wdrożenia nowych towarów i usług. Z drugiej strony sprawią, że inwestycje staną się dla firm po prostu tańsze. Stąd za tę samą kwotę, przy tym samym kapitale, będzie można zrealizować jeszcze ambitniejsze projekty – dodaje wiceminister Sarnowski.

Przyciąganie do Polski kapitału i inwestorów

Stworzymy przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów strategicznych. Osiągniemy to poprzez:

Investors Desk – wszystkie sprawy dotyczące strategicznych inwestycji załatwiane będą w jednym okienku, z jednym negocjatorem i w oparciu o jedną decyzję. Kluczowe inwestycje będą obsługiwane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, a nie przez kilka urzędów skarbowych.

Inwestor otrzyma też Interpretację 590, czyli jedną, wystawianą przedsiębiorcy przez Ministra Finansów interpretację, określającą całość konsekwencji podatkowych planowanej inwestycji.

Możliwość objęcia VAT usług finansowych to zachęta dla korporacji do inwestowania w Polsce Oprócz tego będą też atrakcyjne warunki do funkcjonowania grup holdingowych. Polska dołączy też do grona krajów, w których działają grupy VAT.

Polski Ład to nowoczesna, spójna strategia, która da Polsce najsilniejszą pozycję w regionie w walce o zagraniczne inwestycje. To nie tylko preferencje podatkowe ułatwiające proces inwestowania, ale również rozwiązania, które zagwarantują niskie koszty obsługi podatku oraz szybki dostęp do informacji o całości kwestii podatkowych związanych z planowaną inwestycją. Ta kompleksowa propozycja da Polsce żółtą koszulkę lidera pod względem atrakcyjności lokowania wielkich inwestycji, centrów produkcyjnych, centrów badawczo-rozwojowych i centrów usług wspólnych. Postawi nas pod względem atrakcyjności inwestycyjnej nie obok naszych sąsiadów – Litwy, Czech, Słowacji czy Węgier a obok Singapuru, Tajwanu, Korei Południowej i wielkich centrów produkcyjnych Europy takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Włochy – wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Program repatriacji kapitału

Program dedykowany jest Polakom, którzy mieszkają poza granicami kraju. Jego celem jest zaproszenie ich do powrotu do Polski. Oferujemy im korzystne warunki powrotu oraz inwestowania ich pieniędzy.

Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi PIT-0 dla powracających, w wyniku działania której przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy.

Ważną zachętą do powrotu, dla przedsiębiorców oraz dla wybitnych przedstawicieli nauki, kultury czy sportu, będzie ulga sponsoringowa, czyli ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga będzie polegała na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% wydatków poniesionych na określone cele.

Poza granicami kraju żyją miliony Polaków. Pracują, prowadzą własne firmy, rozwijają się i robią kariery. Pakiet Polskiego Ładu tworzy podatkowe zachęty do powrotu do Polski ze zdobytą za granicą wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami. Z wiedzą czego potrzebuje zagraniczny klient, którego chcemy zaprosić do Polski. Ze znajomością oczekiwań biznesowych partnerów, którym chcemy sprzedawać polskie produkty. To ogromny potencjał i ogromna szansa dla polskiej gospodarki – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

Zmiany dot. likwidacji szarej strefy i podatek od wielkich koncernów

Działania ograniczą szarą strefę, w tym zatrudnianie „na czarno” i wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych. Pozwoli to odzyskać ok. 6 mld zł w 2022 r. i ok. 9 mld zł w kolejnych latach.

Likwidacja szarej strefy to m. in. wspieranie legalnego zatrudnienia. Pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go na czarno. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – będą płacić niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów. Będą też zaliczać do swoich przychodów, za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Zostanie też m.in. wprowadzony podatek od wielkich koncernów. Podatek nie będzie obciążał polskiego małego i średniego biznesu. Zapłaci go najwyżej kilka procent firm - największe korporacje, które nie płacą w Polsce podatku CIT i nie wynika to z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/