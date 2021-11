APA,MAP, ICAP, opinie zabezpieczające i Program Współdziałania - narzędzia zabezpieczające uczciwych podatników

Procedury związane z cenami transferowymi (APA,MAP, ICAP), opinie zabezpieczające i Program Współdziałania - to narzędzia oferowane przez Krajową Administrację Skarbową i służące istotnemu ograniczeniu ryzyk podatkowych przedsiębiorców. Dla fiskusa to możliwość weryfikacji prawidłowości rozliczeń w procedurach koncyliacyjnych, opartych na dobrowolnej współpracy. „Promujemy narzędzia zabezpieczające podatników, którzy chcą być uczciwi i stawiają na dobrowolne wypełnianie obowiązków podatkowych” – mówi Anna Chałupa, z-ca Szefa KAS.

Wiarygodność podatkowa

Narzędzia dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami były 27 października przedmiotem webinarium z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu. Podczas konferencji eksperci z Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej wyjaśniali wątpliwości związane ze skomplikowanymi zagadnieniami, dotyczącymi m.in. wiarygodności podatkowej.

Ceny transferowe - procedury APA, MAP i ICAP

„Procedury związane z cenami transferowymi (APA,MAP, ICAP), opinie zabezpieczające i program współdziałania to ważne instrumenty, którymi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a które pomogą podatnikom w planowaniu działalności gospodarczej w odniesieniu do potencjalnych skutków podatkowych” – powiedziała Anna Chałupa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Procedury APA, MAP i ICAP służą z jednej strony do zapewnienia przedsiębiorcom komfortu i gwarancji, że stosowane przez nich ceny transferowe są prawidłowo ustalone na rynkowym poziomie. W konsekwencji zabezpieczają przed zakwestionowaniem ich w kontroli. Z drugiej strony jeśli już wystąpi podwójne opodatkowanie, są narzędziem do jego eliminacji.

„Przedsiębiorcy co do zasady nie mają problemu z faktem płacenia podatków, zależy im jednak na tym by dany obszar ich działalności był opodatkowany tylko raz. My oferujemy narzędzia, które pozwalają ten cel osiągnąć” – wyjaśnił Konrad Szpadzik, zastępca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF.

Opinia zabezpieczająca - jaka ochrona podatnika?

Opinia zabezpieczająca chroni podatnika przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Jest narzędziem, które odpowiada na pytanie, czy w opinii Szefa KAS transakcje planowane przez daną firmę mogą być w przyszłości uznane za agresywną optymalizację podatkową. Rozwiązanie jest szczególnie popularne w sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw czy restrukturyzacją własnościową, najczęściej związaną z sukcesją międzypokoleniową.

Dariusz Zasada, z-ca dyrektora Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF podkreślił, że wnioskodawcy powinni być świadomi celu, który chcą uzyskać. W przypadku pytania o wykładnię prawa podatkowego właściwym narzędziem jest interpretacja indywidualna. Przy opinii zabezpieczającej wnioskodawca sam przedstawia ramy podatkowe, np.: czy dany przychód jest zwolniony od podatku, czy wydatek jest kosztem podatkowym. Szef KAS ocenia, czy nakreślenie tych ram zmierza do uniknięcia opodatkowania. Wydanie opinii daje podatnikowi „spokojną głowę”, że jego działania nie są unikaniem opodatkowania – podkreślił przedstawiciel MF.

Program Współdziałania - czym jest

Program Współdziałania to najnowsze narzędzie, którym dysponuje Szef KAS. Program jest rozwijany od połowy 2020 r. Ma on na celu podjęcie przez administrację skarbową i podatników wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym (działanie ex ante, a nie ex post). Główne założenia Programu to przejrzystość w zamian za pewność stosowania prawa podatkowego oraz dobrowolność uczestnictwa. Program ma wiele etapów. Podstawowym elementem jest umowa o współdziałanie, która reguluje zasady współpracy pomiędzy danym podatnikiem a Szefem KAS. Współpraca ta musi opierać się na wzajemnej transparentności, zrozumieniu oraz uzasadnionym zaufaniu. Obowiązuje też „zgoda na brak zgody”, która dopuszcza nawet możliwość sporu sądowego, który bez szkody dla współpracy odbywa się poza Programem w ramach standardowych procedur.

„Wypracowano wspólną platformę porozumienia między podatnikiem a Szefem KAS, żeby rozmawiać zanim pewne rzeczy się wydarzą. Ale >>do tanga trzeba dwojga<<. Chęć uczestnictwa w Programie musi wyjść od podatnika. Obie strony muszą się zgodzić na tę współpracę”– zaznaczył Artur Gostomski, dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów w MF. Po podpisaniu umowy zaczyna się dialog obejmujący zagadnienia podatkowe.

Ekspert podkreślił, że oprócz zmniejszenia kosztów podatkowych, podstawową korzyścią dla podatnika współdziałającego z KAS jest uzyskanie gwarancji stosowania prawa podatkowego w czasie rzeczywistym. Przystąpienie do Programu Współdziałania zwiększa też wiarygodność podatnika jako podmiotu rzetelnego, prawidłowo realizującego swoje zobowiązania.

