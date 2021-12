Tarcza antyinflacyjna - dla kogo? Obniżki podatków i dodatek osłonowy

Tarcza antyinflacyjna to m.in. obniżka cen paliw silnikowych, cen gazu, zerowa akcyza na prąd dla gospodarstw domowych. Zmiany te zostały zapowiedziane podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina w dniu 25 listopada 2021 r. W dniu 30 listopada premier Morawiecki zapowiedział dodatkowo, że rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe. Morawiecki zadeklarował też, że jeżeli w II kwartale 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały. Kto skorzysta z rozwiązań tarczy antyinflacyjnej? Od kiedy?

Tarcza antyinflacyjna - 6 elementów

Jak wskazano w prezentacji pokazanej na konferencji prasowej premiera Morawieckiego w dniu 25 listopada 2021 r., tarcza antyinflacyjna o łącznej wartości do 10 mld zł oszczędności, składa się z:

1) obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw;

2) obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc., zamiast 23 proc.);

3) 0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych;

4) obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.);

5) obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego;

6) oszczędności w administracji i budżecie.

Zmiany te mają dotyczyć I kwartału 2022 roku.

#TarczaAntyinflacyjna to łącznie do 10 mld zł oszczędności❗️ pic.twitter.com/0Nl7h8GxWh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

Obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe i zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP, ograniczenie dynamiki rosnących cen paliw ma nastąpić wskutek obniżenia od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. "Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej" - napisano.

Obniżenie stawki VAT na gaz ziemny

Planowane jest obniżenie stawki VAT na gaz ziemny dla odbiorców tego gazu za pomocą narzędzi podatkowych. Wskazano na obniżkę VAT do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

Obniżka VAT na gaz

przykładowy, szacowny kwartalny zysk wynikający z obniżek z VAT 23% po obniżce VAT zysk bez ogrzewania i CWU 116 zł 102 zł 14 zł z ogrzewaniem i CWU 1 145 zł 1 006 zł 140 zł (w przykładowych wydatkach gospodarstw domowych,

źródło: GUS, URE, ARE)

0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych

"Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatki, chcemy solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETOS). Dlatego proponujemy: zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych; obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE" - napisano w informacji przekazanej PAP.

Obniżenie VAT na energię elektryczną

Obniżka VAT na energię elektryczną z 23% do 5 proc. będzie obowiązywać przez trzy miesiące w okresie styczeń-marzec 2022 r.

Obniżka VAT na energię

przykładowy, szacowny kwartalny zysk wynikający z obniżek z VAT 23% po obniżce VAT zysk bez ogrzewania i CWU 417 zł 356 zł 61 zł z ogrzewaniem i CWU 2 183 zł 1 863 zł 319 zł (w przykładowych wydatkach gospodarstw domowych,

źródło: GUS, URE, ARE)

Dodatek osłonowy z tyt. wzrostu cen energii. Ile? Dla kogo?

Jak wynika z prezentacji, dodatek osłonowy ma zrekompensować rosnące koszty energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Wprowadza się go ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 procent. Dodatek zrekompensuje VAT na energię elektryczną w wysokości około 2,1 mld zł. Rekompensata VAT na żywność sięgnie 1,5 mld zł dla następujących grup produktów: pieczywo - roczny VAT 334 mln zł, wędliny - 319 mln zł, produkty mleczne (w tym sery) - 202 mln zł, mleko - 75 mln zł, masło - 55 mln zł, mięso - 383 mln zł, jaj - 66 mln zł.

Zgodnie z informacjami KPRM o możliwości uzyskania dodatku osłonowego będzie decydować kryterium dochodowe gospodarstw domowych.

Dopłata w wysokości 400 zł w skali roku zostanie skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie.

Dopłatę w kwocie 600 zł w skali roku uzyskają gospodarstwa domowe 2-3 osobowe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dopłata 850 zł będzie przysługiwać gospodarstwom domowym 4-5 osobowym o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dopłatę 1150 zł w skali roku dostaną gospodarstwa domowe 6. osobowe i większe o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

" Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 6,8 mln gospodarstw domowych. Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r. " - napisano.

Oszczędności w administracji publicznej

Według KPRM działania związane z oszczędnościami w administracji – zwiększeniem efektywności wydatków publicznych – przyniosą od 3 do 5 mld zł oszczędności. Zapowiedziano ograniczenie tworzenia w 2022 r. nowych, dotąd nieplanowanych, etatów czy urzędów w administracji publicznej. "Wyjątkowe wzmacnianie kadrowe i finansowe będą realizowane na zasadzie 1 za 1, czyli nowy etat za zlikwidowanie innego lub znalezienie odpowiedniej przestrzeni finansowej w ramach już posiadanych środków" - napisano.

"Dokonamy pogłębionego przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod względem ich efektywności, tak by wprowadzić dodatkowe oszczędności. Ograniczymy również finansowanie programów w funduszach celowych do tych już realizowanych lub ogłoszonych" - zadeklarowano. (PAP)

mmu/ amac/

MF: Jeżeli dostawa energii jest oferowana wraz z usługą dystrybucji, niższa stawka VAT obejmie oba aspekty

Jeśli dostawa energii jest oferowana przez dostawcę wraz z usługą dystrybucji, to zapowiadana niższa stawka VAT dotyczyć będzie zarówno dostawy energii jak, i usługi dystrybucji - poinformował PAP Biznes resort finansów. Jeśli natomiast usługi dystrybucji oferuje inny podmiot, to wówczas nie można zastosować obniżonej stawki na same usługi dystrybucji.

"Jeśli dostawa energii jest oferowana przez dostawcę wraz z usługą dystrybucji, to niższa stawka VAT dotyczy zarówno dostawy energii jak i usługi dystrybucji. Jest to z punktu widzenia VAT świadczenie kompleksowe, gdzie świadczenie uboczne dzieli los świadczenia głównego (dominującego), czyli dostawy energii" - napisał resort.

"Jeśli natomiast usługi dystrybucji oferuje inny podmiot niż dostawca energii, to wówczas nie możemy stosować stawki obniżonej na same usługi dystrybucji – nie pozwala na to prawo UE" - dodano.

(PAP Biznes)

pat/ mfm/

Zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu

Rząd umieścił już zmiany w podatku akcyzowym i podatku od sprzedaży detalicznej w wykazie prac rządu - podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Rada Ministrów przedłożyła pakiet działań antyinflacyjnych. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się czasowa obniżka akcyzy na paliwa silnikowe oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną" - napisano.

KPRM szacuje, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15 proc.

"Wzrost cen energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe w szczycie grzewczym, w przypadku grup słabszych ekonomicznie może znacząco odbić się na ich sytuacji materialnej" - napisano.

Projekt przewiduje czasowe obniżki akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz czasowe obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Innym proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Projekt przewiduje czasowe wyłączenie z opodatkowania tym podatkiem sprzedaży detalicznej:

- benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym,

- olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym,

- biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym,

- gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a-b ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto w projekcie przewiduje się również nałożenie do dnia 31 maja 2022 r. na sprzedawców dokonujących sprzedaży paliw silnikowych obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

"Rekomendowane działania mają doprowadzić do zahamowania wzrostu cen paliw na stacjach paliw, a zatem również pomóc w walce z inflacją. Należy podkreślić, że wzrost cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest główną przyczyną wzrostu inflacji w Polsce i innych krajach unijnych. Zatem, ograniczenie wzrostu cen paliw powinno się przyczynić do stabilizacji cen także w innych obszarach gospodarki, w tym cen żywności" - napisano. (PAP Biznes)

map/ mfm/

Obniżenie VAT na ciepło systemowe do 8% (z 23 proc.)

Rząd obniży do 8 proc. z 23 proc. VAT na ciepło systemowe i rozszerzy grono odbiorców dodatku osłonowego w Tarczy Antyinflacyjnej w sumie do 7 mln gospodarstw - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Obniżamy VAT na ciepło systemowe, ciepło sieciowe z 23 do 8 proc. Ponadto, poszerzamy grupę odbiorców dodatku osłonowego" - powiedział szef rządu na konferencji prasowej 30 listopada 2021 r.

Premier poinformował, że dodatek osłonowy trafi do blisko 1,5 mln kolejnych gospodarstw domowych, łącznie będzie to już blisko 7 mln gospodarstw domowych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ pad/

Możliwe rozszerzenie tarczy inflacyjnej na kolejne kwartały 2022 roku

Jeżeli w II kw. 2022 r. inflacja nie będzie istotnie spadać, działania rządu w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną rozszerzone na kolejne kwartały - wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji prasowej w dniu 30 listopada 2021 r.

"Jeszcze raz obiecuję z tego miejsca, że jeżeli będzie trzeba, to będziemy kontynuować nasze działania w drugim, trzecim i kolejnych kwartałach przyszłego roku" - powiedział premier.

"Nasze rozwiązania są elastyczne, będziemy je poszerzać w miarę konieczności. Jeżeli w II kw. przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy dalej aktywnie wspierać obywateli" - dodał.

Zapisy tarczy mają na razie obowiązywać w I kw. 2022 r. (PAP Biznes)

tus/ pat/ mfm/