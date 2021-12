Podatkowy Polski Ład - najważniejsze zmiany od 2022 roku

Na konferencji prasowej w dniu 20 grudnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński, wiceminister finansów Jan Sarnowski i wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk przedstawili najważniejsze zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2022 r.

12 dni dzieli nas od historycznej zmiany w podatkach. Robimy wielki krok do przodu – przywracamy system podatkowy do właściwych proporcji. Podatkowy Polski Ład to program, który swoimi założeniami uzupełnia rządową politykę prospołeczną w Polsce, opartą na fundamencie solidarności, wspierającą najmłodszych i najstarszych obywateli oraz rodziny. Budujemy w Polsce nowoczesny system podatkowy wspierający rozwój naszej gospodarki, bo na tym korzystamy wszyscy. Niezależnie od tego czy jesteśmy pracownikami, emerytami, rencistami czy przedsiębiorcami – podkreśla minister finansów Tadeusz Kościński.



Niższe podatki zapłaci 18 mln osób. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT, w tym najmniej zarabiający i ok. 2/3 emerytów i rencistów. 32% podatek zapłaci o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce.



Najważniejsze zmiany:

- Wzrost kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł.

- Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł.

- Kolejna obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

- Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.

- Fair Play w zakresie składki zdrowotnej.

- Podatkowy restart gospodarki – pakiet rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom.

- Podatkowe fair play wobec państwa.