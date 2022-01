Ulga 1500 w PIT dla osób samotnie wychowujących dzieci od 2022 roku

Ulga 1500 to nowe odliczenie zawarte w art. 27ea ustawy o PIT, przysługujące osobom samotnie wychowującym dzieci. Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia. Kto może skorzystać z tej ulgi? W jaki sposób dokonać odliczenia?

Ulga dla klasy średniej - jak z niej skorzystać?

Polski Ład wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Polega ona na możliwości obniżenia sobie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym przez pracowników i przedsiębiorców nieprzekraczających w danym roku określonych progów przychodowych. Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, jakie są zasady jej przyznawania, jak działa rozliczenie wspólnie z małżonkiem, a w jakich przypadkach opłaca się złożyć wniosek o rezygnację z ulgi?

Wspólne rozliczenie PIT małżonków - zmiany od 2022 roku

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. (w ramach rządowego programu Polski Ład) zmieniły zasady preferencyjnego (wspólnego) rozliczenia podatku dochodowego PIT dochodów małżonków. Co istotne zmiany te mimo, że weszły w życie od początku 2022 roku - mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. To wsteczne działanie przepisów jest w tym przypadku dozwolone, bo zmiany są ewidentnie korzystne dla podatników-małżonków.

Czy rodzice samotnie wychowujący dzieci stracą na Polskim Ładzie?

Rodzice samotnie wychowujący dzieci skarżą, się że zmiany podatkowe wprowadzone od początku 2022 roku w ramach rządowego programu Polski Ład pozbawiły ich możliwości preferencyjnego opodatkowania w PIT. W zamian wprowadzono ulgę 1500 zł na dziecko. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wyraził swój sprzeciw wobec likwidacji możliwości wspólnego rocznego rozliczenia PIT rodziców z samotnie wychowywanymi dzieckiem. Jednocześnie RPO zaapelował do ministra finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu przywrócenia poprzedniej regulacji.

Polski Ład a kondycja polskich przedsiębiorców

Polski Ład nie spowoduje osłabienia polskiego biznesu - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wskazał, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają wyższe dochody, zapłacą urealnione składki do NFZ.

Punkt szczepień w gminie a VAT

Gmina, wykonując obowiązki związane z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych, nie występuje w charakterze podatnika VAT. W związku z tym czynności polegające na organizacji Punktu i dostawie odpowiedniej infrastruktury nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - piszą eksperci PwC Polska.

Raty kredytów mieszkaniowych i zdolność kredytowa – styczeń/luty 2022 r.

Według prognoz ekspertów podstawowa stopa procentowa powinna wzrosnąć do 3-4% i na tym poziomie już się zatrzymać. To znaczy, że po tym jak raty kredytów mieszkaniowych mocno ostatnio wzrosły, coraz bliżej jesteśmy kresu podwyżek. Ile wynoszą raty kredytów i zdolność kredytowa w połowie stycznia 2022 r.? Przeciętny posiadacz złotowego kredytu mieszkaniowego może mieć już ratę o 1/3 wyższą niż przed podwyżkami stóp procentowych. Ci, którzy jeszcze nie odczuli wyższych rat, niedługo je odczują – gdy banki zaktualizują oprocentowanie. Zazwyczaj zajmuje im to nie dłużej niż kilka miesięcy.

Ochrona oszczędności przed inflacją – inwestycje w mieszkania

Przez ostatnie lata inwestowanie w mieszkania pozwalało uchronić kapitał przed inflacją. Było tak nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach. Kluczem jest tu cierpliwość i inwestowanie w horyzoncie co najmniej kilku czy kilkunastu lat.

Wady Polskiego Ładu - co trzeba poprawić?

Wadliwe przepisy, które znalazły się w Polskim Ładzie, powinny zostać poprawione jak najszybciej, jeszcze w styczniu lub w lutym 2022 r. Wśród nich jest kwestia opodatkowania składki zdrowotnej – wynika z wypowiedzi dla PAP byłego wiceministra finansów i prezesa Instytutu Studiów Podatkowych prof. Witolda Modzelewskiego.

Które produkty spożywcze będą objęte stawką 0% VAT od 1 lutego 2022 r.?

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Są to paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna. Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne - forma opodatkowania w 2022 roku

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 18 stycznia 2022 r. udzieliło wyjaśnień odnośnie wyboru formy opodatkowania przez lekarzy, pielęgniarki, położne, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, felczerów, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

e-Paragony - bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów. Jakie funkcje?

Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-Paragony. Jest to bezpłatna aplikacja, dzięki której można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w twoim urządzeniu.

Wyższe wynagrodzenie w 2022 roku? Niektórzy będą musieli dopłacić podatek

Spora grupa podatników, mimo, iż wraz z wejściem Polskiego Ładu dostaje wyższe wynagrodzenia, będzie w rozliczeniu rocznym za 2022 r. musiała dopłacić podatek - ocenia firma doradcza EY. Radzi podatnikom, żeby każdy przeanalizował swoją sytuację.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji - zwolnienie z podatku

Od 2018 roku przedsiębiorcy, którzy planują zrealizować „nową inwestycję” mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Objęte wsparciem mogą być w szczególności inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu czy też zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A) w 2022 roku – podatki, składki, wady i zalety

Od początku 2022 Polski Ład stał się faktem. Tempo wprowadzania zmian spowodowało ogromne poruszenie wszystkich, w tym oczywiście przedsiębiorców. Rozpoczęło się szukanie alternatyw. Jedną z form zarobkowania, już od kilku miesięcy promowaną przez doradców podatkowych jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę komandytowo-akcyjną. Czy warto założyć tę spółkę w 2022 roku?

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Przejście na samozatrudnienie schematem podatkowym?

Tzw. samozatrudnienie jest bardzo popularną formą współpracy w wielu branżach. Co prawda, przepisy Polskiego Ładu dość istotnie ograniczyły korzyści płynące z rezygnacji z umowy o pracę na rzecz własnej działalności gospodarczej, jednak niezmiennie rozwiązanie to jest (i prawdopodobnie będzie) wybierane przez znaczną liczbę pracowników. W niniejszym artykule przedstawiono skutki przejścia na samozatrudnienie, jakie może wywoływać ta czynność w kontekście przepisów o schematach podatkowych (MDR).

Płatności bezgotówkowe od 1 stycznia 2022 r. – czy terminal płatniczy jest niezbędny?

Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców, jednym z nich jest obowiązek zapewnienia klientom możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy muszą posiadać terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych.

Dostawa łańcuchowa towarów - rozliczenie VAT

Polski podatnik B (zarejestrowany jako podatnik VAT UE tylko w Polsce) nabył towar od polskiego podatnika A (także zarejestrowanego jako podatnik VAT UE tylko w Polsce). Podatnik B sprzedał ten towar czeskiemu podatnikowi C (zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Czeski podatnik C sprzedał towar innemu czeskiemu podatnikowi D (także zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Towar został przetransportowany z Polski do Czech od podatnika A do podatnika D. Jak w tej sytuacji należy rozliczyć VAT?

Samochód na abonament - odliczenie VAT

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną wynajmuje - częściowo na potrzeby tej działalności, częściowo do użytku osobistego - samochód osobowy na podstawie umowy abonamentowej. Czy może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za abonament?

Brak numeru NIP nabywcy na fakturze a import usług

Czy można rozliczyć fakturę za nabycie licencji do oprogramowania od kontrahenta z Czech jako import usług, jeśli na fakturze nie wskazano NIP nabywcy? Ponadto nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego firma to tylko imię i nazwisko.

Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie w lutym 2022 r.

Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, podań; zwrot podatku nastąpi z automatu w terminach wypłaty świadczeń w lutym - zapewniła 17 stycznia 2022 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że chodzi o osoby, których świadczenia wynoszą 4 920 - 12 800 zł.

Podatek od zleceń w 2022 roku. Będą kolejne zmiany?

Pracujemy w tej chwili, w jaki sposób ewentualnie skorygować system rozliczania umów zleceń, aby zaliczki były co miesiąc wyższe, a nie tak, że na koniec roku jest zwrot podatku – mówił 17 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w 2022 roku - limity, zasady, obowiązki

Przepisy określają zasady i limity płatności między przedsiębiorcami (B2B) a także między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Jakie limity i obowiązki w tym zakresie mają przedsiębiorcy? W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.

Przejście na estoński CIT w 2022 roku. Jak to zrobić i do kiedy?

Podatnicy, którzy chcą przejść na estoński CIT powinni zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszym terminem jest koniec stycznia br. – przypomniało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.