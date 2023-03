MF: budżet państwa po styczniu miał 11,2 mld zł nadwyżki

Jakie dochody budżetu?

Jak podało Ministerstwo Finansów, w styczniu dochody budżetu wyniosły 54,5 mld zł, czyli 9 proc. planu na rok 2023, wydatki sięgnęły 43,3 mld zł, czyli 6,4 proc. planu. Nadwyżka wyniosła 11,2 mld zł.

„Po styczniu 2023 r. dochody budżetu państwa były niższe o 4,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do stycznia 2022 r. o ok. 6,2 mld zł” – podało Ministerstwo Finansów.

Dochody z podatków

Resort podał, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były niższe o 21,4 proc. r/r (tj. ok. 7,0 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 6,6 proc. r/r (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 2,7 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł). Z kolei dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 21,3 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł) a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,1 proc. r/r (tj. ok. 0,04 mld zł). Po styczniu 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 4,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,9 mld zł (tj. 71,7 proc.) w stosunku do wykonania po styczniu 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu

MF podało także, że wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2023 r. wyniosło 43,3 mld zł, tj. 6,4 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (36,4 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 6,9 mld zł, tj. 18,8 proc.

„Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 4,6 mld zł) i związane było z przejęciem od samorządów od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+, oraz wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację uzupełniającą” – podało Ministerstwo Finansów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obsługa długu Skarbu Państwa

Resort wskazał także, ze w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,9 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 2,1 mld zł w związku ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym.

„Jednocześnie niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 3,3 mld zł) głównie w związku z przekazaniem zadania wypłaty 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,5 mld zł)” – podało MF.