Hurtowe zakupy mieszkań. Czy będzie limit 5 mieszkań i wyższy podatek PCC?

Podwyższony podatek PCC. Ile mieszkań będzie można kupić bez wyższego podatku?

"Myślimy jeszcze o końcowym rozwiązaniu. Jeśli chodzi o firmy, to chcemy tu wprowadzić podwyższony podatek PCC dla tych dużych podmiotów, nie chcemy ich całkowicie zablokować, ale wprowadzić takie PCC. Natomiast w przypadku osób indywidualnych, to trwa tutaj dyskusja, czy to będzie na szóste mieszkanie, czy to będzie sześć w danej inwestycji" - powiedział Buda.



"Problem polega też na tym, że w danej inwestycji szybko znikają nieruchomości, bo są hurtowo wykupowane przez małą grupę. Takie rozwiązanie, polegające na tym, że nie można kupić takiego pakietu w danej inwestycji, też byłoby rozwiązaniem. Więc być może to będzie rozwiązanie, gdzie nie można kupić więcej niż pięć mieszkań w danej inwestycji" - dodał.

Minister ocenił, że rozwiązanie dotyczące tego, że osoba (zarówno instytucje, jak i fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, będzie mogła kupić tylko jedno mieszkanie raz na rok, nie jest najlepsze.

"Do tego pomysłu bym się nie przywiązywał. Uważam, że nabywanie kolejnych mieszkań, jeśli ktoś ma na to środki, w dzisiejszym momencie, kiedy mieszkania mogą stać puste i deweloperzy mogą mieć problem, bo mieszkania nie są kupowane, to nie jest najlepsze rozwiązanie" - powiedział Buda.

"Decyzji w tej sprawie nie będę podejmował sam, ale - w mojej ocenie - to nie jest moment, aby tę regułę wprowadzić" - dodał.

Ograniczenia dot. nabywania mieszkań w ustawie Kredyt 2 proc.?

Minister poinformował, że rząd chce dołączyć rozwiązania ograniczające nabywanie lokali mieszkalnych do projektu dotyczącego programu "Pierwsze mieszkanie".

"Do tego projektu dołożymy te rozwiązania, do kredytu mieszkaniowego 2-proc., autopoprawką albo na poziomie parlamentu. Musimy ograniczyć flipping, bo powoduje on bańkę cenową, podwyższanie cen" - powiedział Buda.

Ograniczenia w nabywaniu mieszkań - projekt ustawy, limit 5 mieszkań

W styczniu 2203 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o skierowaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych.



Wstępnie projekt zakładał, że osoba (zarówno instytucje, jak i fundusze inwestycyjne czy indywidualni inwestorzy) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, będzie mogła kupić tylko jedno mieszkanie raz na rok.



Zgodnie z pierwotnymi założeniami, kupując szóste lub kolejne mieszkanie, trzeba będzie zapłacić wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc., przy czym podatek będzie stosowany także przy transakcjach na rynku pierwotnym. (PAP Biznes)

