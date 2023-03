Luka bezpieczeństwa w Microsoft Outlook. Konieczna natychmiastowa interwencja administratorów

Podatność pozwala na przejęcie kontroli nad kontem użytkownika na dwa sposoby. Jedna metoda pozwala uzyskać hasło poprzez atak słownikowy, czyli taki, który wykorzystuje metodę prób i błędów w celu odkrycia danych logowania. Przeprowadzenie takiego ataku jest łatwiejsze, gdy mamy krótkie hasło – ilość kombinacji do sprawdzenia jest wtedy zwyczajnie mniejsza.



Druga metoda pozwala na bezpośrednie użycie sesji użytkownika do zalogowania w innych usługach organizacji.



Do przeprowadzenia ataku wystarczy otrzymanie przez ofiarę odpowiedniej wiadomości e-mail. Nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Pozyskane hasło domenowe może być użyte do logowania do innych dostępnych publicznie usług firmowych. Jeśli nie jest wykorzystywane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, może to doprowadzić do uzyskania przez atakującego dostępu do sieci firmowej.