Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

Ceny detaliczne jaj w UE na początku 2023 roku mocno wzrosły. Poza Unią znacznie taniej

Eurostat podał, że w Czechach konsumenci musieli w styczniu 2023 roku płacić za jaja o 85 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Na Węgrzech ceny jaj wzrosły o 80 proc. rdr (rok do roku). W pierwszej trójce państw, gdzie miały miejsce największe podwyżki cen jaj jest także Słowacja, gdzie jaja w styczniu 2023 kosztowały o 79 proc. więcej niż rok wcześniej.



Najmniej ceny detaliczne jaj wzrosły od stycznia 2022 r. w Austrii (+19%), Luksemburgu (+18,5%) i Niemczech (+18%).



Co ciekawe podwyżki cen jaj są najmniejsze w państwach europejskich nie należących do Unii Europejskiej (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

Wzrost cen detalicznych jaj na początku 2023 roku w Europie eurostat

W Polsce ceny jaj prawie 30% w górę w porównaniu do 2022 roku

Eurostat podał, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej UE i wynosił niespełna 30 proc. (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022) - poinformowała Izba na swojej stronie internetowej.

Ceny hurtowe jaj w Polsce - marzec 2023

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zob. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej) wynika, że średnia cena zakupu jaj krajowych przez podmioty handlu detalicznego wynosiła:

1) jaja klasy L od kur z chowu klatkowego:

- w marcu 2023 r. - 86,40 zł/100 sztuk (dane z 12 marca)

- w styczniu 2023 r. - ok. 80 zł/100 sztuk

- w styczniu 2022 r. - ok. 48 zł/100 sztuk

2) jaja klasy L od kur z wolnego wybiegu:

- w marcu 2023 r. - 93,43 zł/100 sztuk (dane z 12 marca)

- w styczniu 2023 r. - ok. 86,50 zł/100 sztuk

- w styczniu 2022 r. - ok. 60 zł/100 sztuk.

Ceny detaliczne jaj w Polsce - marzec 2023 r.

Ceny jaj w sklepach płacone przez konsumentów w sklepach są oczywiście droższe. Sklepy do cen hurtowych dorzucają swoją marżę.

Za 10 jaj klasy L od kur z chowu klatkowego trzeba zapłacić w sklepie od ok. 9 zł do ok. 12 zł.

Za 10 jaj klasy L od kur z wolnego wybiegu trzeba zapłacić w sklepie od ok. 11 zł do ok. 14-15 zł.

Przed świętami wielkanocnymi (Wielkanoc wypada w tym roku 9 kwietnia) można się spodziewać promocyjnych cen jaj w niektórych sieciach handlowych.

Już w aktualnej gazetce sieci Carrefour można znaleźć ofertę 10 jaj (klasa L) z wolnego wybiegu za 9,99 zł. Leclerc tej samej klasy jaja z wolnego wybiegu sprzedaje obecnie po 7,99 zł.

Hale Banacha w Warszawie sprzedają aktualnie 10 jaj (klasa L) z wolnego wybiegu za 10,69 zł.

Kaufland 10 jaj z wolnego wybiegu (ale klasa M) sprzedaje obecnie za 8,99 zł.

Sklepy Spaar 10 jaj z wolnego wybiegu (klasa L) sprzedają aktualnie za 9,99 zł.

W sklepach sieci Netto 10 jaj z wolnego wybiegu (klasa L) kosztuje obecnie 10,49 zł.

Sklepy sieci Biedronka oferują (wg stanu na dzień 24 marca 2023 r.) 10 sztuk jajek od kur z wolnego wybiegu w (rozmiar L) za 10,94 zł.

Ceny jaj na targowiskach i bazarach są bardziej zróżnicowane. Można spotkać ceny niższe ale też i wyższe za duże jaja wiejskie (nawet do 1,5 zł za jedno jajko).

Sklep internetowy frisco.pl ma w ofercie dwa rodzaje jaj (paczka 10 sztuk, klasa L) od kur z wolnego wybiegu – za 13,99 zł i za 15,95 (bez gmo).

Sklep internetowy barbora.pl sprzedaje aktualnie 10 jaj od kur z wolnego wybiegu (klasa L) za 10,99 zł.

Sklep internetowy Auchan 10 jaj kur z wolnego wybiegu (klasa L) sprzedaje aktualnie za 10,99 zł.

oprac. Paweł Huczko

Źródła: Eurostat, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PAP, detaliczne sieci handlowe