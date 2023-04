Najem prywatny mieszkania a podatki - VAT, kasa fiskalna, ryczałt

Dla celów VAT wynajmowanie nieruchomości w ramach najmu prywatnego uznawane jest za prowadzenie działalności gospodarczej, a wynajmującego uważa się za podatnika VAT. Nie oznacza to jednak, że wynajmujący musi płacić VAT z tego tytułu. W art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT przewidziano zwolnienie dla:

(…) usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.).



Na podstawie przywołanego przepisu ze zwolnienia z VAT korzysta m.in. najem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Jeżeli zatem Czytelniczka chce rozpocząć w maju 2023 r. najem należących do niej mieszkań na cele mieszkaniowe innych osób, to z tego tytułu nie będzie musiała płacić VAT. Taki najem jest zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, aby wybrać zwolnienie.

Najem prywatny a kasa fiskalna

Co do zasady sprzedaż dokonywana na rzecz osób prywatnych musi być ewidencjowana w kasie fiskalnej. W przypadku najmu prywatnego, który należy zaliczyć do usług wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU ex 68.20.1), Czytelniczka może skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienia te zostały przewidziane w rozporządzeniu MF z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej). W przypadku Czytelniczki w grę wchodzą dwa rodzaje zwolnień. Pierwsze z nich to zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Drugie zwolnienie przysługuje ze względu na sposób dokumentowania świadczonych usług lub formę zapłaty za nie.



Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży przysługuje podatnikom rozpoczynającym po 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej).

Przykład Podatniczka rozpocznie najem prywatny należących do niej nieruchomości od maja 2023 r. Chciałaby skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na wartość sprzedaży. W tym celu musi obliczyć limit sprzedaży uprawniający ją do korzystania z tego zwolnienia. W 2023 r. limit ten wyniesie 13 424,66 zł (20 000 zł : 365 dni x 245 dni). Jeżeli w trakcie 2023 r. wartość sprzedaży z tytułu najmu prywatnego przekroczy kwotę 13 424,66 zł, to przysługujące jej zwolnienie z kasy straci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży przekroczy ten limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej).

Zwolnienie ze względu na sposób dokumentowania świadczonych usług lub formę zapłaty za nie. Drugim zwolnieniem, z którego może skorzystać Czytelniczka, jest zwolnienie przewidziane w poz. 25 części pierwszej załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Na jego podstawie zwolnione z kasy fiskalnej są usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1), jeżeli świadczenie tych usług:

w całości zostało udokumentowane fakturą lub

świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby korzystać ze zwolnienia, wystarczy, że zostanie spełniony jeden warunek, tj. płatność na rachunek bankowy albo wystawienie faktury.