Ożywienie kredytów detalicznych

Dane o kredytach za kwartał

Na koniec I kw. 2023 r. wolumen kredytów detalicznych – mieszkaniowych i konsumpcyjnych – wyniósł 127,2 mld zł i był taki sam, jak na koniec IV kw. 2022 r., ale niższy o 4,3 proc. niż na koniec I kw. 2022 r., kiedy wynosił 132,9 mld zł – podał PKO BP w czwartek w raporcie na temat wyników finansowych po I kw. br.

Pierwsze oznaki ożywienia w kryzysie?

W nowej sprzedaży bank zanotował zaś wzrosty w ujęciu kwartalnym. Sprzedał kredyty mieszkaniowe o wartości 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., kiedy było to 2,2 mld zł. Z kolei sprzedaż nowych kredytów konsumpcyjnych wyniosła w I kw. 3,8 mld zł w stosunku do 3,7 mld zł w IV kw. 2022 r. Tym samym bank w I kw. br. zwiększył nową sprzedaż o 7,8 proc. w stosunku do IV kw. 2022 r., a wobec I kw. ubiegłego roku nowa sprzedaż wzrosła o 8,5 proc.

Klienci korporacyjni

Bank zwiększył także finansowanie klientów korporacyjnych (chodzi o kredyty, leasing i faktoring oraz obligacje korporacyjne i komunalne). Na koniec I kw. wartość finansowania wynosiła 91,3 mld zł i była o 8,2 proc. wyższa niż w IV kw. 2022 r.

Największy wzrost bank odnotował w kredytach, których wartość wzrosła z 60,4 mld zł w IV kw. do 66,5 mld zł w I kw. 2023 r. W stosunku do I kw. 2022 r. wzrost wartości finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 16,6 proc.