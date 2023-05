AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS

W komunikacie z 9 maja 2023 r. Departament Ceł Ministerstwa Finansów na platformie PUESC poinformował, że zmienił się harmonogram wdrożenia systemów obsługi obrotu towarowego w kontekście informacji zawartej w komunikacie z 31 stycznia 2023 r.

Planowane daty wdrożeń systemów:

Dokładna data wdrożenia tych systemów oraz szczegółowe zasady obsługi w okresach przejściowych zostaną opublikowane z odpowiednim wyprzedzeniem przed wdrożeniem produkcyjnym poszczególnych systemów.



W sierpniu 2023 r. planowane są webinary dla podmiotów dotyczące planowanych zmian i okresów przejściowych. Dokładne daty również zostaną wskazane w terminie późniejszym.



Resort finansów zachęca też do podjęcia testów systemów AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS zgodnie z zasadami przekazami w komunikacie z 16 stycznia 2023 roku.

W komunikacie z 18 maja 2023 r. Departament Ceł Ministerstwa Finansów na platformie PUESC poinformował, że do końca okresu przejściowego, tj. aktualnie do 30 listopada 2023 roku, wszystkie zgłoszenia w ramach uproszczeń, w szczególności odnoszące się do wpisu do rejestru zgłaszającego, będą mogły być nadal obsługiwane w systemie AES/ECS2.

Do tego czasu w przypadku, gdy urząd wywozu będzie w Polsce a urząd wyprowadzenia w innym państwie UE, zgłoszenia składane w „starym” formacie danych będą automatycznie konwertowane do „nowego” formatu i przesyłane do AES/ECS2 PLUS. Komunikacja z urzędem wyprowadzenia będzie realizowana w AES/ECS2 PLUS.

Po zakończeniu okresu przejściowego (tj. od 1 grudnia 2023 roku albo od późniejszej daty, jeżeli Komisja Europejska przedłuży okres przejściowy), AES/ECS2 obsługiwał będzie zgłoszenia tylko w operacjach krajowych, tj. gdy urząd wywozu i deklarowany urząd wyprowadzenia znajduje się w Polsce. Ponadto podczas trwania operacji wywozowej nie będzie możliwości międzynarodowej zmiany trasy przewozu, bowiem operacja nie będzie mogła zostać obsłużona systemowo, a towary będą potraktowane jako przemieszczające się bez procedury celnej (takie zgłoszenie złożone do AES/ECS2 powinno zostać unieważnione, a nowe zgłoszenie z zagranicznym urzędem wyprowadzenia dokonane w systemie AES/ECS2 PLUS). Obsługiwane będą dalej komunikaty z dotychczasową strukturą na podstawie pozwoleń wydanych przed dniem 1 grudnia 2023 roku

Możliwość obsługi zgłoszeń w uproszczeniach w systemie AES/ECS2 na zasadach opisanych powyżej będzie możliwa do czasu utrzymywania systemu AES/ECS2, ale nie krócej niż pół roku od daty wdrożenia AES/ESC2 PLUS.

Po końcu okresu przejściowego w przypadku, gdy urząd wywozu będzie w Polsce, a deklarowany urząd wyprowadzenia w innym państwie UE, będzie konieczność dokonania zgłoszenia w AES/ECS2 PLUS w procedurze standardowej, ewentualnie w ramach pozwolenia na zgłoszenie uproszczone.

Obecnie obowiązujące pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego w wywozie zależnie od możliwości stosowania powyższych rozwiązań, wygasną z mocy prawa.

Pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego w wywozie od 1 grudnia 2023 roku wydawane będą zgodnie z przepisem art. 150 ust. 4 UKC-RD