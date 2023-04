VAT i akcyza w imporcie - zmiany dot. wzoru oświadczenia

W dniu 6 kwietnia 2023 r. na stronie podatki.gov.pl została zaktualizowana informacja dotycząca wzoru oświadczenia oraz organu właściwego do jego złożenia, w ramach ułatwień związanych:

z rozliczeniem kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług),

ze zwolnieniem z zabezpieczenia kwoty podatku VAT w imporcie (art. 33 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług),

ze zwolnieniem z zabezpieczenia kwoty podatku akcyzowego w imporcie (art. 28 ustawy o podatku akcyzowym).

VAT i akcyza w imporcie - wzór oświadczenia. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów wskazuje, że korzystanie z niektórych ułatwień określonych w przepisach podatkowych wymaga od podatnika wykazania, że spełnia on określone tymi przepisami warunki. Na potwierdzenie spełnienia warunków podatnik może przedstawić:

zaświadczenie wydane przez właściwy organ, albo

oświadczenie o określonej treści.

Podatnik składa zaświadczenie albo oświadczenie, jeżeli chce korzystać:

Aby ułatwić formalności polegające na złożeniu przez podatnika oświadczeń oraz ujednolicić występującą praktykę, opracowany został wzór oświadczenia.

Wzór oświadczenia

Organ, do którego należy złożyć oświadczenie

Jeżeli podatnik chce korzystać z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeśli podatnik nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – oświadczenie składa do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Jeżeli podatnik chce korzystać zarówno z rozliczenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej (art. 33a ustawy o VAT), jak i ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Natomiast gdy podatnik chce korzystać tylko ze zwolnienia z zabezpieczenia należności podatkowych – to oświadczenie składa do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego w sprawie zwolnienia z zabezpieczenia.

Wymóg przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczeń/oświadczeń powinien być realizowany za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), przy użyciu usługi „Złóż dane oświadczeń i zaświadczeń” .

Ważne Nie ma obowiązku przedkładania oświadczeń, o ile są one dostępne organowi celno-skarbowemu.

Organ, któremu złożono oświadczenia wprowadza je do Systemu SZPROT, a pozostałe organy korzystają z tych danych.