Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

Stopy procentowe NBP 2023 - bez zmian w czerwcu

Na posiedzeniu w czerwcu 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem aktualnie stopy procentowe NBP wynoszą (niezmiennie od 8 września 2022 r.):

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej ;

; stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej ;

; stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Skutki braku zmiany stóp NBP

Brak zmiany stóp procentowych NBP oznacza m.in., że nie ulegną zmianie stopy procentowe odsetek od zaległości podatkowych (aktualnie 16,5%), odsetki od zaległości wobec ZUS (aktualnie 16,5%) a także odsetki ustawowe.



To, że stopa referencyjna nie wzrosła, to także względnie dobra wiadomość dla kredytobiorców kredytów złotowych, bo stopa ta ma wpływ na wskaźnik WIBOR używany (wraz z marżą banku) do ustalania oprocentowania kredytów (np. hipotecznych). Choć zapewne wielu kredytobiorców czeka na spadek stóp.

Kiedy następne posiedzenie RPP? Kiedy zmienią się stopy NBP?

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 5-6 lipca 2023 r.

Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do czerwcowej decyzji RPP stwierdził, że spodziewa się utrzymania stóp procentowych NBP bez zmian nawet do końca 2023 roku. Powodem braku obniżki stóp jest utrzymywanie się wysokiej inflacji bazowej.

W informacji po posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2023 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody swojej decyzji odnośnie stóp procentowych NBP.

Koniunktura, PKB, inflacja i stopy procentowe na świecie

Zdaniem RPP koniunktura w gospodarce światowej – mimo poprawy części wskaźników w ostatnich miesiącach – pozostaje osłabiona. W strefie euro roczna dynamika aktywności w I kw. br. dalej się obniżała, a w Niemczech nastąpił spadek PKB. Prognozy sygnalizują, że wzrost gospodarczy w otoczeniu polskiej gospodarki w bieżącym roku będzie niski. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności gospodarczej na świecie, w tym w związku z napięciami w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych. Inflacja na świecie się obniża. W większości gospodarek nadal jest ona jednak wysoka, do czego przyczyniają się wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynku energii, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. Jednak spadek cen wielu surowców wraz z ustąpieniem napięć w globalnych łańcuchach dostaw ogranicza presję cenową. Jest to widoczne w systematycznie obniżającej się dynamice cen produkcji. Jednocześnie inflacja bazowa pozostaje wysoka, choć w części gospodarek następuje jej stopniowy spadek. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Europejski Bank Centralny w maju 2023 r. podwyższyły stopy procentowe. Z kolei wiele banków centralnych w gospodarkach wschodzących, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej – po wcześniejszym silnym zacieśnieniu polityki pieniężnej – utrzymuje stopy procentowe bez zmian.

Gospodarka i inflacja w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej zauważa, że w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, również w Polsce nastąpiło spowolnienie dynamiki aktywności. Według wstępnego szacunku GUS roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r. wyniosła -0,3%, przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. 2/3 Jednocześnie nadal rosły inwestycje. W kwietniu br. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa obniżyły się w ujęciu rocznym. Mimo spowolnienia dynamiki aktywności gospodarczej utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. Liczba pracujących pozostaje przy tym wysoka, choć roczny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyhamowuje.

Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w maju 2023 r. obniżyła się do 13,0% r/r wobec 14,7% r/r w kwietniu br. Do niższej inflacji w ujęciu rok do roku przyczynił się spadek rocznej dynamiki zarówno cen energii oraz – w mniejszym stopniu – żywności i napojów bezalkoholowych, jak i części pozostałych kategorii dóbr. Uwzględniając dane GUS, należy oczekiwać, że – po niewielkim spadku w kwietniu – w maju istotnie obniżyła się inflacja bazowa. Jednocześnie na poziom rocznego wskaźnika inflacji – pomimo osłabionej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw. W dalszym ciągu obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach.

Prognoza inflacji i PKB na kolejne miesiące

Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu 3/3 inflacyjnego NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego

Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998-2023

Źródło: Narodowy Bank Polski